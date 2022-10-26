Нобелевский фонд принял такое решение на фоне войны в Украине.

Послов Российской Федерации и Беларуси не пригласили на церемонию вручения Нобелевской премии. Соответствующее решение принял Нобелевский фонд.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что решение принято в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

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"Нобелевский фонд приглашает послов, находящихся в Швеции, но в связи с вторжением России в Украину Фонд решил не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме", - говорится в сообщении.

Кроме того, приглашение не получит лидер правопопулистской партии "Шведские демократы" Йимми Окессон.

Нобелевская премия 2022 – кто и за что получил

Первого лаурета Ноебелевской премии в этом году объявили 3 октября. им стал шведский биолог, специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо. Он получил награду в области физиологии и медицины за исследование эволюции человека.

Кроме того, лауретатами в области квантовой физики стали Алену Аспе, Джону Клаузеру и Антону Цайлингеру. Они занимались экспериментами с запутанными фотонами. Трое ученых - Каролин Бертоцци, Мортен Мельдал и Барри Шарплесс - стали лауретами за развитие методов клик-химии и биоортогональной химии.

Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно. Нобелевскую премию мира 2022 поделили правозащитник из Беларуси Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал" и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод", что привело к скандалу.

Также лауреатами по экономическим наукам стали три американских экономиста – Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филипп Дибвиг, которых отметили за "исследование банков и финансовых кризисов".

Стоит отмеить, что церемония вручения Ноебелевской премии состоится 10 декабря в Стокгольме.

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