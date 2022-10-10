Их исследования снижают риск перерастания финансовых кризисов в затяжные депрессии с серьезными последствиями для общества.

Лауреатами Нобелевской премии по экономическим наукам в 2022 году стали три американских экономиста – Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филипп Дибвиг, которых отметили за "исследование банков и финансовых кризисов".

Лауреатов премии по экономике объявила 10 октября 2022 года Нобелевская комиссия Шведской королевской академии наук в Стокгольме, говорится в ее официальном Twitter.

"Работа, за которую отмечены Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филипп Дибвиг, имела решающее значение для последующих исследований, которые улучшили наше понимание банков, банковского регулирования, банковских кризисов и способов управления финансовыми кризисами", – прокомментировали свой выбор в нобелевском комитете.

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Как отметили в комитете, исследования, представленные в этом году лауреатами экономических наук, снижают риск перерастания финансовых кризисов в затяжные депрессии с серьезными последствиями для общества, что приносит огромную пользу для всего мира.

Нобелевская премия 2022 – кто и за что получил

В этом году лауреатов Нобелевской премии начали объявлять 3 октября 2022 года. Первым победителем объявили шведского биолога, специалиста по эволюционной генетике Сванте Паабо, который получил награду в области физиологии и медицины за исследование эволюции человека.

Нобелевскую премию по физике 2022 года присудили исследователям в области квантовой физики Алену Аспе, Джону Клаузеру и Антону Цайлингеру за эксперименты с запутанными фотонами.

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2022 года стали также трое ученых. Каролин Бертоцци, Мортен Мельдал и Барри Шарплесс занимаются развитием методов клик-химии и биоортогональной химии.

Нобелевскую премию по литературе 2022 года получила французская писательница и профессор литературы Анни Эрно "за мужество и клиническую остроту, с которой она раскрывает корни, отчуждение и коллективные ограничения личной памяти".

Наиболее жаркие обсуждения состоялись из-за Нобелевскую премию мира 2022, которую получили правозащитник из Беларуси Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал" и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод". Это впервые в истории, когда украинская организация получила Нобелевскую премию мира, однако многих украинцев возмутил тот факт, что ее пришлось разделить с российскими и белорусскими лауреатами, ведь их страны сейчас ведут вооруженную агрессию против Украины.

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