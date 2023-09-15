Как известно, IRIS-T уже защищает украинское небо.

Германия обсуждает со странами-партнерами временную передачу Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом в эфире канала ZDF сообщил руководитель Партии зеленых, заместитель председателя комитета Бундестага по вопросам обороны Омид Нурипур.

"Конечно, Украине нужно больше систем ПВО. Системы IRIS-T помогают защитить города, поэтому это важно. Немецкое правительство также обсуждает это со странами партнерами, которые получили IRIS-T от Германии, могут ли они хотя бы временно передать их Украине", - сказал он.

Политик не назвал страны, с которыми Германии ведет переговоры. Однако известно, что в 2018 году Германия продала Египту четыре комплекса IRIS-T SLM, а в 2021 году Египет заказал еще 16 дополнительных комплексов. Также в 2019 году Швеция получила от Германии первые системы IRIS-T SLS ближнего радиуса действия.

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Как известно, IRIS-T - зенитный ракетный комплекс (ЗРК) среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначенный для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА.

Ранее сообщалось, что Германия планирует поставить Украине 12 систем ПВО IRIS-T. Определенная часть из них уже защищают небо над нашей страной.

Украина получила от Германии ПВО

Первый немецкий ЗРК IRIS-T прибыл в Украину 12 октября 2022 года. В апреле 2023-го бывший министр обороны Алексей Резников подтвердил передачу Украине второго зенитно-ракетного комплекса IRIS-T от Германии.

Напомним, ранее правительство ФРГ объявило о передаче Украине ЗРК Patriot - современной американской системы ПВО, которая способна стрелять на расстояние до 150 км и, в зависимости от модификации, сбивать российскую баллистику - ракеты "Искандер".

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