Борис Писториус считает, что ждать осталось не так уж и долго.

Министр обороны Германии Борис Писториус спогнозировал, когда будет принято решение о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Он отметил, что Берлин огласит вердикт в течение одной-двух недель.

"Если пройдет неделя или две, пока решение будет принято, то так и будет", - цитирует Tagesschau Писториуса.

По его словам, Германия должна быть осмотрительной и взвешивать последствия каждого шага. Также глава немецкого Минобороны добавил, что крылатые ракеты могут бить дальше, чем любое другое оружие, и они технически сложнее.

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Ракеты Taurus для Украины - последение новости

В мае 2023 года Украина официально запросила у Германии крылатые ракеты Taurus, чтобы иметь возможность поражать объекты в тылу российских оккупантов. Пока что в Берлине не приняли никаких решений по этому вопросу.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщение, что решение о передаче ракет Taurus Киеву находится у канцлера Олафа Шольца "на столе", и ожидает его подписи. Стоит отметить, что в августе 2023 года немецкий канцлер заявил, что Германия не готова передать укаинской армии дальнобойные ракеты.

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