Депутат предлагает научить детей правильно реагировать на кризисные ситуации.

На фоне войны в Украине депутат "Христианско-демократического союза" Родерих Кизеветтер призвал подготовить немецких школьников к различным кризисным ситуациям.

В интервью газете Handelsblatt он сказал, что в школах Германии следует ввести специальные базовые тренинги, на которых детей будут учить, как вести себя во время катастроф. По его словам, подобное обучение уже проводят в Финляндии:

"Абсолютно необходимо отрабатывать сценарии на случай чрезвычайных ситуаций, поскольку ученики особенно уязвимы и особенно страдают в таких ситуациях".

В немецком Министерстве внутренних дел также призвали усилить преподавание гражданской обороны в школах. "В связи с последними событиями в сфере безопасности следует уделять больше внимания гражданской защите, в том числе в школьном образовании", - сказал представитель министерства.

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Эти заявления прозвучали после того, как Европейская комиссия представила "Стратегию Союза по подготовке к чрезвычайным ситуациям", которая описывает возможные сценарии таких кризисов как война, кибератаки, смертельные эпидемии и климатические катастрофы.

Германия готовится к войне

Как известно, Германия активно готовится к возможному нападению со стороны России, принимая комплексные меры для усиления обороноспособности и повышения готовности населения к чрезвычайным ситуациям.

По данным СМИ, правительство создало детальный план действий на случай военного конфликта, который включает защиту критически важных объектов инфраструктуры и координацию действий в случае нападения.

В Германии считают, что Россия может быть готова к нападению на страны НАТО в период между 2029 и 2030 годами.

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