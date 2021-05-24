Женева является наиболее вероятным местом для потенциальной встречи с Путиным.

Встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина скорее всего пройдет в Женеве.

Об этом сообщил корреспондент NBC News Джефф Беннет в Twitter.

Он утверждает, что четыре источника в администрации Байдена отмечают, что Женева является более вероятным местом для потенциальной встречи с Путиным.

Пока что точные время и место встречи пока не известны, но она может пройти в ближайшие две недели в Женеве, подтверждает информацию издание Tages-Anzeiger.

Возможная встреча Байдена и Путина: что известно

13 апреля Путин и Байден провели телефонный разговор. По заявлению пресс-службы Белого дома, Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита «в третьей стране в предстоящие месяцы». Позже американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил возможность встречи лидеров России и США.

Байден во время встречи с Путиным намерен обсудить ситуацию с Украиной.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что он оптимистично настроен относительно предложения президента США этим летом провести встречу с президентом РФ в Европе.

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Автор: Олег Давыгора