Анатолий Баронин

Израильские военные подготовили план наземной операции в секторе Газа. В частности, речь идет о том, что к границам сектора Газа уже переброшены несколько израильских бригад – десантники, пехота и бронетанковые подразделения.

Учитывая, что ключевые объекты ХАМАС уже уничтожены соответствующими ударами БПЛА и авиации Израиля, поражено уже 650 целей, думаю, что наземная фаза операции будет проходить в рамках зачистки. Целью этой операции, наверное, станут склады оружия и ракетные установки. Государству Израиль нужно ликвидировать запасы ракет, которыми осуществляются обстрелы ее территории, и ракетные установки, с помощью которых ХАМАС их осуществляет. Также цель – тоннели и пути сообщения, которыми мусульмане пересекают территорию между сектором Газа и Израилем.

Похоже, в России недовольны возможностью прекращения конфликта

Относительно политической составляющей обострения ситуации на Ближнем Востоке, беспокойство вызывает тот факт, что представители ХАМАС недавно посещали Москву. Напомню, в РФ ни ХАМАС, ни Хезболла не признаются террористическими организациями по очень интересной логике. Поскольку ни ХАМАС, ни Хезболла не совершали терактов на территории России, соответственно, РФ не признает их террористами. И, в принципе, в последнее время РФ достаточно активно поддерживает ХАМАС в своем противостоянии с государством Израиль.

Похоже, в России недовольны возможностью прекращения конфликта. Россия заинтересована в том, чтобы сломать механизм мирного урегулирования между исламскими странами и государством Израиль, который был начат еще при предыдущей администрации Белого дома. Это видно из комментариев МИД РФ. В частности, в последнем комментарии МИД РФ говорится о готовности ХАМАС прекратить обстрелы. И этот комментарий выглядит, на мой взгляд, странно. Ведь ХАМАС имеет собственные инструменты доведения своей позиции до мировой общественности.

Израиль имеет определенный запас ядерного оружия

Но Россию никто не рассматривает как мощного игрока на Ближнем Востоке. Она контролирует только Сирию. Со всеми другими странами Ближнего Востока РФ не имеет серьезных отношений. И даже несмотря на то, что Россия достаточно близка с руководством ОАЭ, определенные переговорные процессы между ОАЭ и государством Израиль происходили вне позиции РФ.

В то же время Соединенные Штаты имеют стратегический договор с Израилем, и они являются ключевыми партнерами на Ближнем Востоке. Поэтому, несмотря на смену администрации, несмотря на присутствие в Белом Доме демократов или республиканцев, Израиль будет оставаться ключевой страной-партнером на Ближнем Востоке. И, думаю, Вашингтон продолжит поддержку. Тем более ХАМАС в США отнесен к террористическим организациям.

Стоит ли ожидать военного вмешательства других стран в конфликт? Убежден, что это исключено. Ведь военный потенциал Израиля более мощный в регионе, Израиль имеет определенный запас ядерного оружия. И, прежде всего, вопрос в том, что Израиль имеет достаточно большую поддержку и США, и стран Европейского Союза. Поэтому, как мы уже видели в предыдущих вооруженных операциях государства Израиль в регионе, вмешательства других мусульманских стран до этого конфликта не происходило.

Анатолий Баронин, директор аналитической группы Da Vinci

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