Спустя неделю после госпитализации Навального в России заявили о "доследственной проверке"
В России спустя неделю после госпитализации оппозиционера Алексея Навального прокуратура заявила о «доследственной проверке» по этому факту.
Об этом говорится в релизе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, обнародованном сегодня на сайте ведомства.
«Западно-Сибирская транспортная прокуратура уже 20 августа в установленном порядке инициировала проведение доследственной проверки органами полиции в связи с госпитализацией А.А.Навального в городе Омске», - сказано в сообщении.
В прокуратуре уверяют, что транспортная полиция в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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В свою очередь Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сегодня сообщает, что в ходе проверки проведен обширный комплекс следственно-оперативных мероприятий. В частности, произведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал Навальный, и участков местности по маршруту его передвижения. Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения.
Также проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено, говорится в сообщении.
Отравление Навального: что известно
- 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали.
- Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у него «токсическое отравление».
- Позже Навального эвакуировали из омской больницы на лечение в берлинскую клинику Charite.
- 24 августа специалисты клиники Charite заявили, что медицинские исследования свидетельствуют об отравлении Навального. По оценке врачей, состояние Навального, находящегося в искусственной коме, остается серьезным, но опасности летального исхода нет.
- По данным медиа, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.
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