Спустя неделю после госпитализации Навального в России заявили о "доследственной проверке"

20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Немецкие врачи подозревают, что его отравили.

В России спустя неделю после госпитализации оппозиционера Алексея Навального прокуратура заявила о «доследственной проверке» по этому факту.

Об этом говорится в релизе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, обнародованном сегодня на сайте ведомства.

«Западно-Сибирская транспортная прокуратура уже 20 августа в установленном порядке инициировала проведение доследственной проверки органами полиции в связи с госпитализацией А.А.Навального в городе Омске», - сказано в сообщении.

В прокуратуре уверяют, что транспортная полиция в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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В свою очередь Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сегодня сообщает, что в ходе проверки проведен обширный комплекс следственно-оперативных мероприятий. В частности, произведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал Навальный, и участков местности по маршруту его передвижения. Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения.

Также проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено, говорится в сообщении.

Отравление Навального: что известно

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Автор: Роман Цимбалюк