Российские медики разрешили перевезти Навального в Германию

На данный момент Алексей Навальный все еще находится в больнице в Омске.

Российские медики позволили перевезти оппозиционного политика Алексея Навального на лечение в Германию.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки. Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолёт ждёт с утра, документы тоже были готовы тогда же", - написала она.

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Автор: Антонина Доломанжи