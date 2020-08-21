Российские медики разрешили перевезти Навального в Германию
Российские медики позволили перевезти оппозиционного политика Алексея Навального на лечение в Германию.
Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
"Переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки. Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолёт ждёт с утра, документы тоже были готовы тогда же", - написала она.
Читайте такжеВрач назвал основной диагноз Навального
Отравление Навального: что известно
- Навальному стало плохо в самолете, на котором он возвращался в Москву из Томска. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.
- В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
- В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанное сознание и патологическое мышление.
- Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.
- Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального.
- По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.
- Российские СМИ сообщают, что в крови Навального обнаружили алкоголь. У оппозиционера опровергли эту информацию: "Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня" - сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Канцлер ФРГ Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность состоянием здоровья Навального. Они заявили, что требуют проведения расследования обстоятельств его заболевания. Также лидеры Германии и Франции предложили помощь в лечении оппозиционера.
Ярмыш заявила сегодня, 21 августа, что российские медики не позволили перевезти Навального на лечение в Германию.
В Кремле заявили, что относят вопросы отправления оппозиционного политика Навального на лечение за границу к исключительной компетенции врача, который сейчас за него отвечает.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram