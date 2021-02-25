Навального этапируют в колонию / REUTERS
Осужденного в России оппозиционера Алексея Навального этапировали из московского СИЗО.
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Об этом в соцсетях сообщил его адвокат Вадим Кобзев.
Прочих подробностей он не привел - на данный момент неизвестно, в какой колонии Навальный будет отбывать срок заключения.
Арест Навального в России: что известно
- Напомним, Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января из Берлина, где лечился после отравления "Новичком". В аэропорту "Шереметьево" его задержали.
- До того, 13 января, в РФ оппозиционера объявили в розыск из-за дела 6-летней давности. Его обвинили в том, что он якобы потратил на личные цели часть из 588 миллионов рублей, которые собрали на пожертвования для "Фонда борьбы с коррупцией".
- После задержания оппозиционера в России начались массовые митинги во многих городах страны. Во время акций силовики жестко задержали тысячи людей. Сообщается о более десяти тысячах задержанных.
- Суд Москвы 2 февраля заключил Навального в тюрьму на 3,5 года.
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