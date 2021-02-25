Суд Москвы 2 февраля заключил Навального в тюрьму на 3,5 года.

Осужденного в России оппозиционера Алексея Навального этапировали из московского СИЗО.

Читайте такжеЗаключение Навального: в ЕС дипломаты согласовали введение санкций против российских чиновников

Об этом в соцсетях сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

Прочих подробностей он не привел - на данный момент неизвестно, в какой колонии Навальный будет отбывать срок заключения.

Арест Навального в России: что известно

Напомним, Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января из Берлина, где лечился после отравления "Новичком". В аэропорту "Шереметьево" его задержали.

До того, 13 января, в РФ оппозиционера объявили в розыск из-за дела 6-летней давности. Его обвинили в том, что он якобы потратил на личные цели часть из 588 миллионов рублей, которые собрали на пожертвования для "Фонда борьбы с коррупцией".

После задержания оппозиционера в России начались массовые митинги во многих городах страны. Во время акций силовики жестко задержали тысячи людей. Сообщается о более десяти тысячах задержанных.

Суд Москвы 2 февраля заключил Навального в тюрьму на 3,5 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН