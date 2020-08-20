"Устранить, напугать, выгнать": российский политолог раскрыл причины отравления Навального

Навальному стало плохо в самолете, его срочно госпитализировали.

Российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить, преследуя при этом разные цели.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в эфире телеканала "Украина 24".

"Что мне кажется бесспорным - это то, что в Беларуси происходят события, которые в Москве воспринимаются как крайне нежелательные. И Навальный воспринимается как один из возможных триггеров, лидеров этого самого возможного общероссийского протеста. Может быть у кого-то сдали нервы в свете того, что происходит там", - допустил эксперт.

Вероятных целей отравления, по мнению Орешкина, могло быть несколько.

"Решили или устранить, или, что более вероятно, напугать до смерти, или выгнать лечиться за границу, а потом назад не впустить. Если мы рассматриваем федеральную повестку. Если это региональные начальники, то да, он там снимал крайне неприятные видеосюжеты про "единороссов" в Сибири, как они там обогащаются", - сказал он.

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Отравление Алексея Навального: что известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.

В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанное сознание и патологическое мышление.

Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.

Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального.

По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.

Российские СМИ сообщают, что в крови Навального обнаружили алкоголь. У оппозиционера опровергли эту информацию: "Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня" - сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

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Автор: Юрий Годован