Полиция Берлина круглосуточно охраняет клинику, где лечат Навального

Несколько автобусов полиции дежурят возле клиники "Шарите".

Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику "Шарите" в Берлине, куда доставили на лечение российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "МБХ медиа".

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Возле клиники, в частности, находятся несколько автобусов полиции. Также около 10 правоохранителей перемещаются по периметру группами по 2-5 человек.

Между тем несколько европейских стран уже предложили убежище Алексею Навальному. По словам Яки Бизеля, главы организовавшей перевозку политика НКО «кино ради мира», семья пока их все отклонила, эта тема пока не обсуждается.

Отравление Навального: что известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. В связи с этим воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

21 августа в штабе Навального со ссылкой на полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.

По словам российских медиков, основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое снижение уровня сахара в крови.

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Автор: Алина Вишневская