Международная правозащитная организация собрала свидетельства о том, как белорусские силовики применяли силу против мигрантов, скопившихся на границах с ЕС.

Мигранты в Беларуси подвергались пыткам, побоям, их держали без еды и натравливали на них собак.

Об этом сообщает Amnesty International Беларусь.

Новые доказательства, собранные Amnesty International, свидетельствуют о том, что просители убежища и мигранты, пытающиеся попасть в Европейский Союз с территории Беларуси и сталкивающиеся с выдворениями и другими нарушениями прав человека на польской границе, подвергаются пыткам или другим видам жестокого обращения, находятся в бесчеловечных условиях, сталкиваются с вымогательством и другими злоупотреблениями со стороны белорусских силовых структур.

"Шокирующие свидетельства очевидцев не оставляют сомнений в том, что белорусские пограничники избивали людей – среди которых семьи с детьми, часто нуждающимися в экстренной помощи – дубинками и прикладами автоматов, а также угрожали натравить на них сторожевых собак. И польские, и белорусские власти вынуждали беженцев неоднократно пересекать границу в опасных условиях, в том числе переходить реку с быстрым течением", – заявляют в организации.

"Люди на границе оказались буквально между двух огней. Оказавшись по сути в зоне отчуждения на границе Беларуси и ЕС, они страдают от голода, полной незащищенности и шокирующих проявлений жестокости со стороны белорусских пограничников, заставляющих их пересекать границу с Польшей, откуда их силой выдворяют назад польские пограничники. Беззащитные люди оказались пешками в отвратительной игре, затеянной противоборствующими силами", – заявила исследовательница Amnesty International по вопросам беженцев и прав мигрантов Дженнифер Фостер.

Читайте такжеЛукашенко развязал против Евросоюза гибридную войну – премьер ПольшиAmnesty International опросила в общей сложности 75 человек, которых в период с июля по ноябрь 2021 года обманом заманили в Беларусь, пообещав, что они смогут беспрепятственно пересечь границу с ЕС. Позже они столкнулись с выдворениями с территории стран-членов ЕС, в том числе Польши. Среди опрошенных – 66 граждан Ирака, семеро сирийцев, приехавших из Египта, Ливана и Сирии, один ливанец и один суданец. Поскольку многие из опрошенных приехали с семьями и друзьями, всего были получены сведения о 192 пострадавших людях.

Исследование Amnesty International выявило факты избиений, пыток и других проявлений жестокого обращения в отношении людей, лишённых пищи, воды, крыши над головой и доступа к элементарным санитарным удобствам; были зафиксированы случаи кражи мобильных телефонов и денег, а также случаи вымогательства взяток со стороны белорусских пограничников.

Люди, опрошенные Amnesty International, рассказали, что столкнулись с подобными злоупотреблениями со стороны белорусских силовиков, когда двигались из Минска в зоны отчуждения, обычно огороженные заборами, на границе Беларуси с Польшей, Латвией и Литвой. Людей группами сопровождали к "местам сбора" в пределах огороженной зоны, после чего их силой заставляли переходить на польскую территорию; белорусские пограничники травили людей сторожевыми собаками и заставляли их пересекать замерзающие реки.

Оказавшись в "местах сбора", люди больше не могли их покинуть или вернуться в неогороженные районы, куда могли проходить гражданские лица – люди оказались в ловушке в бесчеловечных условиях, в которых они находились по многу дней или недель. Пострадавшие рассказывали, что их оставили на несколько дней без еды, либо дав минимальное количество воды и хлеба, без крыши над головой, не создав каких-либо санитарных условий. Несколько человек рассказали Amnesty International, что им разрешили покинуть "место сбора" и приграничную зону только после того, как они дали взятки пограничникам.

Члены курдской семьи из Сирии, с которыми разговаривала Amnesty International, сообщили, что пробыли в огороженной зоне 20 дней. Они ели только раз в день, по крайней мере один раз они провели 24 часа без еды, чтобы накормить своих двоих детей.

Вместе с тем в Amnesty International сообщили, что польские силовики также неправомерно обращались с мигрантами, которым удалось проникнуть через белорусско-польскую границу.

В частности, большинство людей, недавно пытавшихся пересечь границу, с которыми разговаривала Amnesty International, рассказывали о том, что польские пограничники часто ломали их телефоны, а иногда допускали жестокое обращение с беженцами. В частности, в отношении детей применяли перцовый аэрозоль, а взрослых вынуждали переходить реку вброд.

Amnesty International запросила у белорусских властей доступ в приграничную зону и к людям, оказавшимся там. В своем ответе власти заявили, что "белорусская сторона не видит никакой пользы в визите представителей Amnesty International с заявленной целью".

Напомним, с конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов из кризисных регионов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на усиление западных санкций против Белоруси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва, Латвия, Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Чтобы предотвратить наплыв нелегалов, балтийские государства и Польша значительно укрепили безопасность своих границ.

Украина 23 ноября начала специальную операцию "Полесье" на границе с Беларусью с целью предотвращения миграционного кризиса.

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Автор: Виктория Токарева