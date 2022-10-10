Поскольку в течение многих лет расходы на оборону были менее приоритетными, производителям оружия может потребоваться время, чтобы компенсировать пропасть между спросом и предложением.

Страны НАТО призывают оборонные компании увеличить производство оружия и боеприпасов, чтобы помочь им восстановить запасы, которые уменьшились из-за российской агрессии против Украины.

Впрочем, оборонным подрядчикам могут потребоваться годы, чтобы покрыть недостачу, пишет Bloomberg.

С начала полномасштабного вторжения России в феврале союзники Украины уже прислали оружие, боеприпасы и оборудование на миллиарды долларов. Это уменьшило запасы боеприпасов, включая 155-мм снаряды для артиллерии, более миллиона которых США передали Украине.

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Отмечается, что сейчас оборонные компании в США и Европе наблюдают рост спроса на противовоздушную оборону и противотанковое оружие. Но им будет трудно быстро увеличить производство после десятилетий ограниченных заказов.

Bloomberg отмечает, что кроме реактивных систем залпового огня, союзники Украины сосредоточились на отправке оружия советских времен и танков, запасов которых уже также не хватает. Поэтому их нужно заменить современным оружием. Вместе с тем, странам НАТО также нужно больше оружия, чтобы укрепить свое присутствие на своем восточном фланге.

"Увеличение запасов НАТО гарантирует, что мы сможем продолжать поддерживать Украину", — заявил в конце сентября генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Однако, пишет Bloomberg, могут пройти годы, прежде чем предложение догонит спрос. Ведь производители оружия сталкиваются с препятствиями для расширения производства до необходимого уровня.

Европейским оборонным компаниям также придется модифицировать производственные линии после того, как многие правительства сократили расходы на оборону после завершения холодной войны. Согласно данным НАТО, расходы на оборону в Европе и Канаде в 1990 году составили около 310 миллиардов долларов, после чего они уменьшались в течение двух десятилетий. Лишь после 2014 года, когда Россия оккупировала украинский Крым, расходы снова начали расти.

"Мы работали в таком режиме на протяжении десятилетий, а теперь вдруг мы вступаем в совершенно другую игру. Нужно массово расширяться, и это просто огромные усилия, которые требуют времени, потому что нужно все перенастроить", — сказал директор по вопросам обороны и безопасности в Ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности Европы Буркард Шмитт.

Компании также испытывают трудности с доступом к определенным полупроводникам и редкоземельным металлам, а квалифицированных работников не хватает.

Ленд-лиз для Украины

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2022 года вступил в силу закон о ленд-лизе для Украины, принятый в США. Первое оружие по ленд-лизу прибудет в Украину в середине октября.

Закон о ленд-лизе расширяет полномочия президента США в соглашениях по поставкам военной помощи Украине. Фактически, позволяет отдавать в долг или в лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля. Он позволяет Белому дому предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и продукцию двойного назначения по ускоренной процедуре, то есть не дожидаясь специального выделения средств для этого Конгрессом США.

Эксперты уверены, что оружие по ленд-лизу, которое получит Украина, радикально изменит соотношение сил. Поэтому сейчас Москва пытается использовать возможность, и захватить еще больше территорий на Донбассе.

УНИАН уже рассказывал, на какую поддержку от данного ленд-лиза может рассчитывать Украина.

В последний раз программа ленд-лиза действовала во время Второй мировой войны, когда американскую военную помощь поставляли противникам нацистской Германии, прежде всего Великобритании и СССР.

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