Отмечается, что секретные документы представят на саммите в Вильнюсе.

НАТО сделает шаг назад в будущее на своем саммите в Вильнюсе в июле. Лидеры должны одобрить тысячи страниц секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет подробно описано, как Альянс отреагирует на российскую атаку.

Издание Reuters пишет, что этот шаг означает фундаментальный сдвиг: Альянс не видел необходимости в разработке крупномасштабных оборонных планов на протяжении десятилетий, так как она вел небольшие войны в Афганистане и Ираке и чувствовал, что постсоветская Россия больше не представляет экзистенциальной угрозы.

Но сейчас, когда самая кровопролитная война в Европе с 1945 года бушует в Украине, НАТО теперь предупреждает, что должен иметь все необходимые планы задолго до того, как может вспыхнуть конфликт с равным противником, таким как Москва.

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"Фундаментальное различие между кризисным управлением и коллективной обороной заключается в следующем: сроки определяем не мы, а наш противник", — сказал адмирал Роб Бауэр, один из высших военных чинов НАТО. "Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент".

Обрисовывая в общих чертах то, что в Альянсе называют своими региональными планами, НАТО также даст странам рекомендации относительно того, как модернизировать свои силы и материально-техническое обеспечение.

"Союзники будут точно знать, какие силы и средства необходимы, в том числе где, что и как развертывать", — заявил глава НАТО Йенс Столтенберг о строго засекреченных документах, которые, как и во времена "холодной войны", будут выделять те или иные войска для обороны тех или иных регионов. .

Это формализует процесс, запущенный аннексией Крыма Россией в 2014 году, что побудило западных союзников впервые развернуть боевые подразделения на востоке, а Великобритания, Канада и Германия взяли на себя инициативу в одной из стран Балтии.

Саммит НАТО в Вильнюсе - последние новости

В 2022 году Украина официально подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг в мае объявил, что страны-члены Альянса договорились о вступлении Украины.

В начале апреля появилась информация, что президента Владимира Зеленского пригласили на саммит НАТО в Вильнюсе.

В свою очередь Столтенберг ожидает, что союзники согласуют программу помощи Украине в продвижении к военным стандартам НАТО на июльском саммите.

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