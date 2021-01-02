Силы быстрого реагирования НАТО были созданы в 2015 году в ответ на оккупацию Россией Крыма и военную агрессию на Донбассе.

Турция с пятницы, 1 января, возглавила силы сверхбыстрого реагирования (VJTF) Североатлантического альянса (НАТО).

Как сообщили в штаб-квартире Альянса, для участия в силах сверхбыстрого реагирования Турция выставит пехотную бригаду численностью 4,2 тысячи военных, пишет DW.

Бригада оснащена новейшими образцами турецкой боевой техники, противотанковых ракет и гаубиц.

Всего в 2021 году в состав сил быстрого реагирования НАТО будут входить 6,4 тысячи солдат. Кроме Турции, своих военных для участия в VJTF предоставят США, Великобритания, Польша и Италия.

Силы VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) НАТО были созданы в первой половине 2015 года как ответ на события в Украине - оккупацию Россией Крыма и российскую агрессию на Донбассе. С тех пор эти силы считаются прежде всего элементом стратегии сдерживания в отношении России. Их отличительной чертой является крайне высокая степень готовности.

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Согласно доктрине, передовые отряды сил сверхбыстрого реагирования должны быть готовы к передислокации в нужный регион в течение 72 часов. Остальные отряды VJTF должны уложиться в срок от пяти до семи дней. Для солдат это означает, что им, в частности, не разрешается отходить далеко от места службы в период пребывания в этих силах.

Председательство в VJTF длится один год. В 2018 году в силы сверхбыстрого реагирования альянса возглавляла Италия, в 2019 году Германия, а в 2020-м Польша.

Отмечается, что Турция возглавила VJTF на фоне разногласий с другими членами НАТО, которые, впрочем, пока особо не влияют на военное сотрудничество внутри Альянса. Недавно США ввели санкции против Турции в связи с приобретением Анкарой у России новейших российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В то же время ЕС, большинство членов которого являются также членами НАТО, согласовал ряд ограничительных мер в отношении Анкары в связи с турецкими действиями с целью разведки и разработки месторождений природного газа в Восточном Средиземноморье.

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Автор: УНИАН