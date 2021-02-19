США намерены поддерживать цель целостной, свободной и мирной Европы.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден уверяет в преданности НАТО и мира на европейском континенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал во время выступления на специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в онлайн-режиме с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Президент США заявил, что хочет устранить любые долговременные сомнения относительно будущей роли США на международной арене.

"Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с нашими партнерами из Европейского Союза и столицами по всему континенту, от Рима до Риги, с целью решения ряда общих вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Мы продолжаем поддерживать цель целостной, свободной Европы, которая находится в состоянии мира. Соединенные Штаты полностью привержены нашему альянсу НАТО, и я поздравляю увеличение инвестирования Европы в военный потенциал, который делает нашу общую безопасность", - подчеркнул Байден.

При этом президент США сказал, что Соединенные Штаты будут сохранять верность 5-й статьи Североатлантического договора, которым предусмотрена совместная защита в случае нападения третьей стороны на одного из членов НАТО.

Читайте такжеСтолтенберг: нужно обновить стратегическую концепцию НАТО из-за агрессии РФ и подъема Китая

"Это гарантия. Атака на одну страну будет атакой на все (страны). Это наша непоколебимая клятва", - отметил Байден.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко