Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден уверяет в преданности НАТО и мира на европейском континенте.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал во время выступления на специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в онлайн-режиме с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Президент США заявил, что хочет устранить любые долговременные сомнения относительно будущей роли США на международной арене.
"Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с нашими партнерами из Европейского Союза и столицами по всему континенту, от Рима до Риги, с целью решения ряда общих вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Мы продолжаем поддерживать цель целостной, свободной Европы, которая находится в состоянии мира. Соединенные Штаты полностью привержены нашему альянсу НАТО, и я поздравляю увеличение инвестирования Европы в военный потенциал, который делает нашу общую безопасность", - подчеркнул Байден.
При этом президент США сказал, что Соединенные Штаты будут сохранять верность 5-й статьи Североатлантического договора, которым предусмотрена совместная защита в случае нападения третьей стороны на одного из членов НАТО.
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"Это гарантия. Атака на одну страну будет атакой на все (страны). Это наша непоколебимая клятва", - отметил Байден.
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