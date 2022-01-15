Хозяин кота умер в ноябре 2021 года – с тех пор животное живет на его могиле.

Сеть растрогала история о коте сербского муфтия, умершего еще осенью 2021 года. Домашнее животное не смирилось со смертью хозяина и фактически поселилось на его могиле.

Историю сербского "Хатико" пересказал пользователь Twitter под никнеймом LavBosniak.

Еще в ноябре мужчина выложил на своей странице в соцсети фотографию с котом, которого заметил на местном кладбище.

Оказывается, за котом ухаживал сербский муфтий Муамер Зукорлич. У мужчины произошел сердечный приступ - и он умер. Четвероногий друг забрел на кладбище и отыскал могилу Муамера.

Читайте такжеПод завалами дома в Сиэтле спустя неделю нашли собаку (видео)"Даже после смерти его кот хочет быть рядом с ним, несмотря ни на что", - подписал фотографию LavBosniak.

Тогда пользователи интересовались судьбой животного и сочувствовали ему. Некоторые выражали искреннее восхищение такой верностью.

Уже зимой автор обновил сообщение, отметив, что кот до сих пор живет на кладбище и ходит у могилы муфтия.

Реакция подписчиков не замедлила:

Кошки – настоящие лучшие друзья человека, и я устал от собак, которые присваивают себе все внимание. Мы их не заслуживаем

Как рано ушел из жизни и ушел туда, где действительно важно быть. Дай, Аллаху, ему лучшего места на небе.

Смерть не разлучает друзей.

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