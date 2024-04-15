Тегеран увидел, что Запад слаб и пришло время усилить давление.

Недавняя атака Ирана на Израиль делает более вероятной более широкую войну на Ближнем Востоке, а ее последствия могут быть еще более серьезными. В частности, однажды Тегеран может объявить, что получил ядерное оружие.

Об этом пишет The Telegraph, комментируя последние события. Издание утверждает, что в течение многих лет на Ближнем Востоке происходили изменения в отношениях. В частности, связи между Израилем и несколькими суннитскими мусульманскими государствами - Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией - стали более тесными. Кроме того, страна уже имела стабильные отношения с Египтом и Иорданией, которые в эти выходные сбили иранские беспилотники и позволили Израилю использовать свое воздушное пространство.

Подобное сближение между странами стало большой победой израильской дипломатии - заклятые враги сейчас на пути к альянсу. Участники переговоров предполагают, что Индонезия, самая густонаселенная мусульманская страна в мире, может нормализовать отношения с Израилем в рамках своей заявки на вступление в ОЭСР.

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В то же время Иран пытается стать доминирующей региональной силой, способной навязывать свою волю другим, и делает все возможное, чтобы уничтожить альянс враждебных для него стран. Аятолла Хаменеи и его режим увидели ряд сигналов с Запада и пришли к выводу, что сейчас пришло время усилить давление.

Во-первых, после избрания Барака Обамы президентом США стало понятно, что Запад больше заинтересован Китаем и Тихим океаном, чем Ближним Востоком. Устранение Саддама Хусейна привело к контролю Ирана над Ираком, а капитуляция в Афганистане лишь усилила идею о том, что ни Америка, ни Европа не заинтересованы в регионе.

Во-вторых, Запад не смог ответить на политику Ирана, направленную на избежание международных санкций. Добыча нефти в Иране удвоилась за последние пять лет, а теневой флот нефтяных танкеров отправляет экспорт в основном в Китай.

В-третьих, реакция Запада на ядерные амбиции Ирана еще больше ободрила Тегеран. Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA) между Ираном, пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией - был не более чем умиротворением. Обама знал, что Иран стремится получить ядерное оружие, и разрешил тому обогащать уран в соответствии с использованием в энергетических целях, с ограничениями на использование ядерных установок в обмен на освобождение от международных санкций. Когда же Трамп вывел Америку из JCPOA, европейцы остались, а аятолла Хаменеи руководил командой.

Иран наблюдал за Западом и не безосновательно пришел к выводу, что его враги слишком рассеяны, чтобы действовать. В прошлом году Тегеран увеличил производство высокообогащенного урана до 60% чистоты, что намного выше, чем максимальные 3,67%, установленные в JCPOA, намного больше, чем необходимо для гражданской энергетики, и близко к уровню, необходимому для ядерного оружия. Реакция мира на это была слабой и фактически не имела последствий для Тегерана.

Атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль ракетами и дронами-камикадзе. В Армии обороны Израиля сообщили, что было запущено более 185 беспилотников, более 36 крылатых и 110 баллистических ракет. Почти 99% из них перехватили.

Стоит добавить, что ранее The Telegraph утверждал, что ударом по Израилю Иран продемонстрировал свое военное бессилие. Только одному из примерно трехсот дронов и ракет, выпущенных иранцами по Израилю, удалось достичь своей цели, при этом большинство из них было уничтожено задолго до того, как они приблизились к израильской территории.

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