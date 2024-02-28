В последние десятилетия британская армия училась охотиться на повстанцев, что вряд ли понадобится в полномасштабной войне с Россией.

Вооруженные силы Великобритании снова сосредоточатся на подготовке к окопной войне, ориентируясь на тактику боев между Россией и Украиной. Об этом британские офицеры рассказали журналистам Business Insider.

"Элементы окапывания всегда были частью обучения, но теперь мы снова сосредотачиваемся на том, как эволюционировала окопная война. Понятно, что окопная война существует уже более века. И, возможно, с определенной точки зрения она отошла в историю, но теперь она снова в центре внимания, особенно если добавить к этому угрозу беспилотников", - сказал подполковник Уилсон, который командует процессами обучения украинцев на британских полигонах.

Британские офицеры отмечают, что беспилотники стали определяющей особенностью войны в Украине. Они контролируют поле боя настолько плотно, что солдатам часто трудно двигаться, не попав под обстрел. По их словам, окопы - это одно из немногих мест, где солдаты могут безопасно укрыться от этой угрозы.

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Подполковник Уилсон отметил, что в последние десятилетия Великобритания сталкивалась с таким врагом, как повстанцы в Ираке и Афганистане, поэтому обучение солдат было сосредоточено на борьбе с повстанцами, где окопы не имеют смысла.

Программа обучения украинских солдат на британских полигонах теперь тоже сосредоточена в первую очередь на тактике окопных боев. Британские офицеры говорят, что эти тренировки являются взаимовыгодным упражнением: украинские новобранцы получают необходимые базовые навыки, а британцы - бесценные советы по борьбе с Россией.

По словам еще одного британского подполковника по фамилии Дэвидсон, Великобритания и другие страны-партнеры, которые помогали в обучении украинцев, быстро поняли, что имеют "устаревшую доктрину" относительно окопной войны. По его словам, украинцы быстро обратили внимание на это, и Великобритания изменила свою программу обучения.

"Мы учимся от них столько же, сколько они от нас", - говорит Дэвидсон о тренировках украинских новобранцев.

Business Insider отмечает, что другие члены НАТО также обучают свои войска окопной войне, ссылаясь именно на опыт войны в Украине.

Подготовка украинских солдат в Великобритании

Как писал УНИАН, с начала полномасштабного российского вторжения Великобритания подготовила уже более 30 000 украинских солдат. А всего с 2014 года по различным программам вооруженных сил Великобритании было подготовлено 52 тысячи украинских защитников.

Курсы по подготовке украинских бойцов проводятся на нескольких полигонах Великобритании. Украинцев обучают обращению с оружием, оказанию первой помощи на поле боя, тактике патрулирования, тактикам боя в окопах и в городе, правам и обязанностям комбатантов в вооруженных конфликтах.

Кроме британских инструкторов обучать украинцев помогают военные из Канады, Новой Зеландии, Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции, Литвы, Нидерландов, Австралии и Румынии.

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