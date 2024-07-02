'Нарушили табу': немецкие компании уходят из гражданского бизнеса в оборонный, - FT

Компании долгими десятилетиями избегали оборонных контрактов из-за наследия промышленного сотрудничества с нацистским режимом.

Все больше немецких компаний переходит к военному оборудованию и услугам, нарушая табу на поставки оружия после вторжения России в Украину.

Как пишет Financial Times, на прошлой неделе акции производителя двигателей Deutz подскочили более чем на 20% после того, как он заявил, что собирается создавать танковые двигатели наряду с производством мотоциклов. Инженерная группа является одной из тех, кто пересматривает или прекращает свой запрет на оборонные контракты.

Компании сняли табу

Часть немецкого бизнеса долгое время избегала связей с оборонным сектором из-за наследия промышленного сотрудничества с нацистским режимом. Но с февраля 2022 года некоторые ключевые игроки в цепочке поставок машиностроения страны, такие как производитель лазеров Trumpf и фирма компонентов Hawe Hydraulik, поставили под прицел военные контракты.

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Кэтрин Клювер Эшбрук, политолог и бывший директор Немецкого совета по международным отношениям, сказала, что давнее отношение к оборонному сектору быстро меняется.

"После трех лет войны на европейском континенте с огромными экономическими потерями Германия, похоже, готова совершить исторический сдвиг", - сказала она.

Изменение отношения произошло после объявления Олафа Шольца вскоре после вторжения Москвы в Украину о выделении 100 миллиардов евро фонда для укрепления обороны Германии и модернизации ее вооруженных сил. Он планирует отправить бронетанковую бригаду в Литву - первую постоянную зарубежную дислокацию в современной истории страны - и снова вводит срочную форму государственной службы.

Опрос PwC Germany в этом году показал, что почти 70% немцев опрошенных поддерживают увеличение расходов на оборону.

"Агрессивная война России против Украины бесспорно усилила осознание в нашем обществе того, что свободу нужно защищать военными средствами, если это необходимо", - заявили в Daimler Truck, которые в прошлом месяце объявив о новом контракте на поставку 1500 грузовиков для канадских военных.

Карл Хаусген, председатель инженерной компании Hawe Hydraulik, которая отменила запрет на оборонные заказы в 2022 году, сказал, что вторжение России в Украину и дальнейший толчок к Европе увеличить свои военные расходы уменьшили стигму вокруг оборонного сектора.

"Значительная часть цепочки поставок для обороны имеет совсем другой имидж, чем три-четыре года назад", - сказал он.

Ранее компания имела правило не поставлять продукцию для оборонного сектора, но теперь ее комитет на уровне правления оценивает заказы на клапаны и насосы, которые можно использовать в военной технике, включая транспортные средства и корабли.

Это изменение также происходит, когда немецкая промышленность пытается оправиться после снижения спроса со стороны Китая. В отличие от бурно развивающегося оборонного сектора, автомобильная промышленность страны была вынуждена объявить о масштабном сокращении рабочих мест на фоне тяжелого перехода на электромобили.

Бизнес уходит в оборонку

Германия столкнулась с ситуацией, противоположной Европе сразу после холодной войны, когда компании столкнулись с необходимостью преобразования военного производства в гражданское производство, сказал Кристиан Меллинг из Немецкого совета международных отношений.

"Вы переосмысливаете, как можно использовать гражданские производственные мощности, технологии и процедуры, чтобы стать более эффективными в военном мире", - сказал он.

Continental, один из ведущих мировых поставщиков автомобильной промышленности объявил о масштабном сокращении рабочих мест, но недавно запустил схему перевода сотен своих сотрудников в немецкий оборонный подрядчик Rheinmetall.

Петер Себастьян Краузе, исполнительный директор Rheinmetall, тогда сказал, что сотрудники Continental принесут компании "очень ценные" навыки.

Производитель лазеров Trumpf, клиентами которого является полупроводниковая промышленность, включая группу оборудования для производства микросхем ASML, является еще одной компанией, которая рассматривает возможность снятия полного запрета на поставки для оборонного сектора.

Лазеры компании подлежат экспортным ограничениям, в том числе в Китай, поскольку немецкое правительство считает их товарами "двойного использования".

Оборонные компании проявили интерес к военному использованию лазеров компании, например для сбивания беспилотников, сказал Хаген Зимер, руководитель лазерных операций компании.

Лазер может быть мощным инструментом защиты. Без этой технологии "просто невозможна защита от многосторонней атаки 200 беспилотников в зонах боевых действий".

Lufthansa Technik, дочерняя компания группы авиакомпаний, которая имеет контракты на обслуживание примерно пятой части активного мирового флота, в прошлом году официально запустила подразделение по обслуживанию военных самолетов. Подразделение стало быстро развивающимся бизнес-направлением, которое собирается помогать поддерживать немецкие вертолеты Chinook и истребители F-35.

"В 2019 году мы решили сделать больший шаг в сфере обороны, основываясь на наших отношениях с правительством Германии", - сказал исполнительный директор Lufthansa Technik Михаэль фон Путткамер, добавив, что фонд в размере 100 миллиардов евро "был возможностью сделать шаг в индустрию".

"Мы считаем, что принять участие в обороне - это не только прекрасная возможность для бизнеса, но и поддержка наших вооруженных сил, чтобы они были способны защищать нашу страну", - сказал он.

Сюзанна Виганд, исполнительный директор производителя деталей для танков Renk, сказала, что рост "синергии" между гражданским и оборонным секторами производства в Германии может принести пользу обеим сторонам.

"Это отличный способ дальнейшего развития технологий. Инновации поступают из военного мира и находят путь к гражданскому применению, и наоборот", - сказала она.

Германия готовится к обороне

В апреле министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах реорганизовать армию, чтобы сделать ее пригодной для ведения войны. "Цель состоит в том, чтобы реструктурировать Бундесвер таким образом, чтобы он был оптимальным даже в случае чрезвычайной ситуации, в случае обороны, в случае войны", - сказал он.

Новые вооруженные силы Германии будут разделены на четыре вида - традиционную армию, военно-морской флот и авиацию, а также новое подразделение в кибернетическом и информационном пространстве. Также будут действовать оперативное и вспомогательное командование.

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