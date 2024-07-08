Североатлантический Альянс должен быть готов к тому, что в следующем десятилетии Россия будет более враждебной.

Об этом во время встречи с лидером Литвы Гитанасом Науседой заявил президент Эстонии Алар Карис, сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная компания ERR. "С этой целью НАТО имеет хорошие планы коллективной обороны, которые должны быть наполнены необходимыми силами и системами вооружения", - подчеркнул он.

По мнению Кариса, стоит обсудить повышение расходов на оборону до 2,5-3% ВВП, поскольку существующих 2% может быть недостаточно. Также необходимо уделить внимание усилению противовоздушной обороны стран-членов Альянса.

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Он добавил, что главными темами саммита НАТО в Вашингтоне станут полная, долгосрочная и эффективная поддержка Украины, а также усиление готовности НАТО противостоять угрозе со стороны России. "Альянс должен послать четкий сигнал, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Членство Украины в НАТО не подлежит обсуждению, процесс членства является необратимым", - подчеркнул президент.

Он назвал "навязанный мир" временным и выступил за привлечение России к ответственности за ее преступления. Кроме того, эстонской лидер рассказал, что они планируют выделять на помощь Украине не менее 0,25% своего ВВП.

"Если территориальная целостность и суверенитет Украины не будут уважаться, это приведет к новым и большим войнам в будущем. Россия и другие агрессоры будут только поощряться к новым нападениям. Именно поэтому единственная стратегия, которая сейчас работает, - это максимально поддерживать Украину. НАТО удалось успешно преодолеть прежние колебания относительно военной помощи Украине. Не должно быть никаких ограничений для дальнейшей помощи", - сказал Карис.

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