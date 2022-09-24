Нынешнее сочетание различных кризисов в Европе является "идеальным штормом для либеральной демократии", и шансом для популистов прийти к власти, манипулируя страхами европейцев.

Энергетический, финансовый и другие кризисы последних лет, которые негативно сказываются на благосостоянии европейцев, привели к росту популярности популистских ультраправых политических сил среди населения.

Как пишет CNN в своем материале, европейские консервативные правые чувствуют возрождение после нескольких лет затишья.

Издание приводит несколько примеров подобных тенденций.

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Так, в это воскресенье в Италии пройдут внеочередные парламентские выборы, по итогу которых победу может одержать ультраправая партия "Братья Италии" во главе с Джорджией Мэлони. Если прогнозы оправдаются, Мелони не только станет первой женщиной-премьер-министром Италии. Ее победа будет исторической еще и потому, что ее партия исповедует наиболее правые взгляды, чем любое основное политическое движение Италии со времен ее бывшего фашистского лидера Бенито Муссолини.

Одним из самых больших поклонников Мэлони CNN называет Стива Беннона - человека, считающегося в значительной степени создателем политической идеологии бывшего президента США Дональда Трампа и основоположника американского движения альтернативных правых.

Еще одним примером триумфа ультраправых в Европе издание называет результаты выборов во Франции. Там Марин Ле Пен хоть и проиграла Эммануэлю Макрону, ее сторонники были довольны как по количеству полученных голосов, так и тем, что она резко сместила политический центр Франции вправо.

Также ожидается, что в Швеции антииммиграционная партия Шведские демократы будет играть важную роль в новом правительстве после того, как она получила второе место по количеству мест на всеобщих выборах в начале сентября. Партия, которая сейчас имеет большую популярность, изначально имела корни в неонацизме, пишет CNN.

"Что-то точно происходит. От Франции и Италии, больших европейских стран, до Швеции... Такое ощущение, будто среди наших граждан закрепляется неприятие общеевропейского мировоззрения, которое явно приходит в упадок", - говорит Гуннар Бек, член Европейского парламента, представляющий "Альтернативу для Германии" (AfD).

Это ультраправая партия, которая стала первой со времен нацизма, за которой правительство Германии установило надзор. В 2017 году AfD всколыхнула Европу, получив более 12% голосов на федеральных выборах в Германии, что сделало ее третьей по величине партией и официальной оппозицией.

"Кризис стоимости жизни подрывает правительства и европейские институты. Конечно, война в Украине ухудшила ситуацию, но такие вещи, как Европейский зеленый курс и монетарная политика Европейского центрального банка подталкивали инфляцию и до войны. Ухудшение уровня жизни означает, что люди естественно становятся недовольны своими правительствами и политической верхушкой", – добавляет Бек.

Кризис всегда создает возможности для оппозиционных партий, независимо от их политической идеологии. Но политика страха в контексте кризиса, как правило, более удобна для правых популистов, отмечает CNN.

"В случае с Мэлони и ее партией, она смогла раскритиковать как Марио Драги, неизбранного технократа, назначенного премьер-министром, так и популистов, которые поддерживали его коалиционное правительство", — говорит Марианна Гриффине, преподаватель отдела европейских и международных исследований в Королевском колледже Лондона.

По ее словам, недавние проблемы Италии сделали ее особенно восприимчивой к антивластным идеям.

"Мы как страна очень сильно пострадали от пандемии, особенно в начале. Многие люди умерли, многие предприятия закрылись. Нам было трудно получить поддержку от остального ЕС. С тех пор политическая верхушка и правительства Конте и Драги стали легкой мишенью, в которую можно забрасывать камни", - добавила Гриффине.

Кризисы создают уникальные возможности для правых популистов, поскольку консервативные избиратели имеют большую потребность в уверенности и стабильности.

"Когда наше общество меняется, консерваторы психологически настроены видеть в этом угрозу. Поэтому гораздо легче объединить этих людей против реальных изменений или мнимых угроз, таких как энергетический кризис, инфляция, дефицит продовольствия ли иммигранты", – говорит исполнительный директор некоммерческого фонда Defend Democracy Элис Столмайер.

И сейчас у популистов появилось много угроз, на которых они могут сыграть.

"Рост цен на продукты питания и топливо, падение доверия к демократическим институтам, рост неравенства, снижение классовой мобильности и беспокойство по поводу миграции породили чувство отчаяния, которым недобросовестные лидеры могут легко воспользоваться", — говорит преподаватель демократии, профессор Ник Чизмен из Бирмингемского университета.

Он считает, что нынешнее сочетание различных кризисов является "идеальным штормом для либеральной демократии". "От тех, кто верит в интеграцию, ответственное правительство и права человека, понадобится гораздо больше усилий, чтобы пережить это", - отмечает Чизмен.

Правые популисты приходили к власти и раньше, и потом проигрывали. Но перспектива новой волны вызывает беспокойство у ряда экспертов.

"Парадокс популизма заключается в том, что он часто указывает на реальные проблемы, но пытается заменить их чем-то хуже", — говорит Федерико Финхельштайн, ведущий эксперт по популизму и автор книги "От фашизма к популизму в истории".

"Неудачи политических элит и институтов они стремятся заменить сильным, похожим на культ руководством. Трамп чувствовал себя естественно в этом, и он поощрял других, таких как Эрдоган, Болсонару и даже Орбан пойти еще дальше", – добавляет Финхельштайн, имея в виду авторитарных лидеров Турции, Бразилии и Венгрии, где демократические нормы были серьезно подорваны в последние годы.

Он также считает, что популисты "в целом очень плохо управляют правительствами, как мы видели с Трампом и другими во время пандемии".

CNN отмечает, что нынешняя популистская волна имеет потенциальную опасность. Во время серьезного кризиса те, кто утверждает, что имеют решение, могут сделать все намного хуже для своих граждан. И ухудшение ситуации неизбежно приведет к новым кризисам, а это означает еще большее усиление ощущения страха, вместе с дальнейшими возможностями для популистов.

Если Европейский кризисный цикл будет продолжаться, то вполне вероятно, что через несколько лет на политической арене появится еще один крайний популист, использующий страхи граждан.

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