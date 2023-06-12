Он серьезно пострадал во время ракетного обстрела.

Немецкая овчарка из Украины, получившая тяжелые повреждения на передовой, теперь служит в венгерской полиции.

Как пишет AP, трехлетний пес по кличке Рэмбо сопровождал украинских защитников в Харьковской области. Во время одного из ракетных обстрелов, в результате которого пострадали несколько украинских воинов, осколки оторвали часть черепа собаки, повредив челюсть и сильно искалечив правое ухо.

Рэмбо прооперировали и перевезли на запад страны, где глава венгерской организации по спасению немецких овчарок Виолетта Ковач забрала его в реабилитационный центр. Собака провела восемь месяцев в центре, ей реконструировали челюсть, ампутировали правое ухо и удалили несколько зубов.

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Сейчас Рэмбо проходит обучение в полицейском управлении Будапешта, где учится взаимодействовать с людьми на полицейских демонстрациях и в реабилитационных учреждениях. С его помощью молодых людей хотят научить быть более терпимыми и уважать различия друг друга.

"Усыновил" овчарку подполковник полиции Будапешта Дьюла Деско. "Работа с ним требует больше терпения и больше внимания, так как мы не знаем, какие психические проблемы вызвала у него травма головы, но Рэмбо открыт с людьми и принимает их, несмотря на свои травмы", - сказал он.

Животные на войне - последние новости

В Госпогранслужбе Украины ранее рассказали историю спасения овчарки, попавшей под обстрел украинских позиций в Донецкой области.

Прошлой весной в Николаевской области служебный пес российских оккупантов, которых разбили украинские защитники, пришел в соседнее село. Его забрали на службу местные кинологи.

Напомним, что осенью в Киеве наградили собак, принимающих участие в войне с российскими захватчиками.

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