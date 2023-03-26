Овчарка всегда была с украинскими военными на позициях.

Военнослужащий Государственной пограничной службы Украины спас овчарку, которая получила ранения на фронте. Собака пришла на позиции защитников в Донецкой области, когда они только начали их обустраивать, и помогала военным.

Как отметили в ГПСУ, военные приютили овчарку и делились с ней своими пайками. Однако настоящим и верным другом собака стала для пограничника Олега, который выбрал для овчарки кличку Джессика.

"Вместе с Джессикой несли службу на позициях. Всегда была рядом. Она очень благодарная и умная собака. Предупреждала об опасности и пряталась вместе с бойцами во время обстрелов", – рассказал Олег.

Вместе они больше месяца защищали Украину, однако однажды пограничники и Джессика попали под вражеский обстрел. Из-за дыма и огня собака потеряла ориентир и не смогла добраться до укрытия.

"Бойцы успели попасть в безопасное место, а собака, к сожалению, из-за дыма и огня потеряла ориентир. Раненая, она приползла к укрытию. Джессика получила осколочные ранения головы, шеи и лап. Олег самостоятельно ее лечил", – рассказали в пресс-службе.

Впоследствии пограничник смог вывезти четвероногую, и теперь Джессика в безопасности. Сегодня овчарка прекрасно себя чувствует и стала верным другом в семье военного, с которым ее свела судьба на передовой.

Война в Украине: актуальные новости

Российские оккупанты не прекращают обстрелов украинских городов. Так, в течение дня, 25 марта 2023 года, враг бил по Сумщине. Обстрелам подверглись шесть общин.

Кроме того, россияне атаковали беспилотниками Никопольщину Днепропетровской области. Под вражеский огонь попала, в частности, Марганецкая община Никопольского района.

В то же время украинские пограничники поразили позиции оккупантов в разных районах Донецкой области. Наши защитники обезвредили 11 захватчиков.

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