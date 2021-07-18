Миконос, известный как остров вечеринок очень богатых людей, является одним из самых популярных мест в Греции, ежегодно привлекающим более миллиона туристов.

Греческие власти запретили музыку в кафе и барах на популярном курортном острове Миконос, а также ввели там ночной комендантский час.

Такие ограничения связаны с новой вспышкой коронавирусной инфекции, передает Reuters.

Миконос, известный как остров вечеринок очень богатых людей, является одним из самых популярных мест в Греции, ежегодно привлекающим более миллиона туристов, в том числе голливудских звезд, моделей и всемирно известных спортсменов.

После вспышки министерство гражданской защиты заявило, что музыка на острове теперь под круглосуточным запретом - в частности, в магазинах, кафе и пляжных барах, а людям запрещено передвигаться по улицам с часу ночи до шести часов утра, за исключением тех, кто едет на работу и обратно или в больницу.

Мэр Миконоса Константинос Кукас сказал, что введение мер в самый разгар туристического сезона "несправедливо" и "неправильно".

"Миконос не может быть единственным островом, где не слышна музыка ... Единственное, к чему это приведет - посетители просто отправятся на другой остров", - отметил политик.

Правительство уже запрещало музыку в ресторанах и барах по всей стране в мае, чтобы люди избегали нарушения дистанции. Однако эту меру отменили, когда количество заражений сократилось.

Ограничения на Миконосе будут действовать по меньшей мере до 26 июля.

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Автор: Катерина Комолова