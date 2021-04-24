На Кипре с понедельника, 26 апреля, вводят жесткий локдаун сроком на две недели.
Читайте такжеСеверный Кипр открыл часть курорта, покинутую в 1974 году (фото)Локдаун включает в себя, в частности, комендантский час, запрет на собрания, проведение частных и общественных мероприятий, сообщает "Немецкая волна".
Все рестораны, кафе, бары, спортзалы, театры, кинотеатры, салоны красоты, парикмахерские и клубы должны приостановить работу. Также временно закроются все магазины, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости.
Церковные службы будут проводиться без посетителей.
Исключение сделано для пасхальной службы, в этот день внутри храмов смогут находиться до 50 человек. Комендантский час в этот день будет действовать с 01.00.
Государственным учреждениям предписано перевести на удаленную работу не менее 20% персонала.
Коронавирус на Кипре
По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, количество инфицированных коронавирусом на Кипре с начала пандемии превышает 60,6 тыс. человек, в результате осложнений болезни умерли 297 человек.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram