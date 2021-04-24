Сотни тысяч жителей Индии ежедневно заражаются коронавирусом - больше, чем где бы то ни было в мире. Система здравоохранения не справляется, в больницах не хватает мест, лекарств и кислорода.

Индия - страна с самой серьезной динамикой роста заболеваемости коронавирусом на планете. Второй день подряд в 1,3-миллиардном государстве фиксируют шокирующие цифры — свыше 300 тысяч инфицированных в сутки - пока таких показателей не было ни в одной другой стране мира. Таким образом, только за последние четверо суток в Индии были инфицированы более миллиона человек.

В Дели (Индия) ночью умерли 25 человек, больных коронавирусом. Причиной смерти стала нехватка медицинского кислорода, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDVT.

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В больницах Индии наблюдается ухудшение ситуации с количеством кислорода.

"Правительство выделило нам 3,5 метрических тонны кислорода. Поставки должны были доставить нас к 5 часам вечера, но они были доставлены около полуночи. К тому времени 25 пациентов умерли", - сообщили доктор больницы.

По его словам, по крайней мере 215 пациентов, поступивших в больницу с коронавирусом, находятся в критическом состоянии и остро нуждаются в кислороде.

Больница Джайпура - вторая больница в городе, которая сегодня утром отправила сигнал тревоги из-за нехватки кислорода.

Врачи грозятся не принимать новых пациентов. Медики пишут в социальные сети и умоляют правительство пополнить запасы кислорода в больницы, иначе они прекратят прием новых пациентов.

"Нам остро не хватает кроватей, кислорода, лекарств, - рассказывает DW индийский врач, директор сети больниц Шухин Байай. - Мы вынуждены отказывать больным. То, что происходит в стране - это просто апокалипсис".

Одна из крупных сетей частных больниц в Нью-Дели Max Hospital написала в Твиттере, что в одном из ее учреждений остался только часовой запас кислорода. Двумя днями ранее они подали петицию в Высший суд Дели, заявив, что у них заканчивается кислород.

В правительстве говорят, что начали перевозить баллонны с кислородом поездами. Также военно-воздушные силы начали доставлять кислородные баллоны и другое оборудование в районы, где они были необходимы. Также известно, что в Нью-Дели перевезли медперсонал для борьбы с коронавирусом.

В правительстве объясняют, что у них есть запасы кислорода на заводах, но эти заводы располагаются далеко от мест, где кислород так нужен.

"Мы увеличили производство, так как потребление кислорода стремительно растет. Но у нас есть ограничения, и самая большая проблема сейчас - это доставить его туда, где это необходимо", - сказал президент Всеиндийской ассоциации производителей промышленных газов Сакет Тику.

Также Министерство обороны сообщило, что доставит из Германии 23 мобильных кислородных завода, чтобы решить проблему нехватки кислорода. Каждый такой завод сможет производить 2400 литров кислорода в час.

Ранее больница Мулчанд обратилась за срочной помощью к индийским властям, сообщив, что более 130 пациентов с коронавирусом находятся на аппарате жизнеобеспечения.

Так же в Индии за сутки зафиксировали рекордное количество летальных исходов среди зараженных коронавирусом COVID-19 - 2 624. Всего за сутки выявлены более 340 тыс. случаев болезни, с начала пандемии коронавирус диагностировали более чем у 16,6 млн человек.

Местные крематории работают в режиме максимальной нагрузки и не справляются с наплывом тел.

Многие жители страны не в силах выстоять длинную очередь из людей, которые хотят предать огню своих близких, и устраивают импровизированные крематории на пустырях.

ВОЗ об эпидемическом взрыве в Индии

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена беспрецедентным ростом заболеваемости COVID-19 в Индии, где второй день подряд фиксируют рекордный прирост заболевших.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, ситуация с коронавирусом в Индии — «печальное напоминание о том, на что способен вирус», пишет НВ.

«Мы глубоко обеспокоены ростом числа случаев заболевания и смертей в Индии. Ситуация сложная и требует введения отдельных мер в разных регионах страны», — сказал он на брифинге.

Глава ВОЗ приветствовал решения правительства Индии об ужесточении карантина и расширении вакцинации от коронавируса.

Борьба с коронавирусом в Индии

Индия сейчас на втором месте по количеству тех, кто заразился коронавирусом в мире. В стране подтвердили 16,6 миллиона случаев COVID-19. Из них 189,5 тысяч человек умерли от осложнений заболевания, как свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Коронавирусный взрыв в Индии может быть связан с циркуляцией нового в

Сейчас в Индии нет жесткого карантина. Там открыты рынки и торговые центры, а также позволяют проводить большие свадьбы. А недавно там провели одно из самых масштабных событий года – фестиваль красок Холи. В празднике приняли участие миллионы индусов без соблюдения карантинных правил.

Из-за наплыва больных и низкого старта вакцинации Индия даже заморозила миллионы доз вакцины собственного производства, предназначенных по заказу COVAX для бедных стран.

В то же время чиновники страны на время празднования фестиваля воздержались от упоминаний о действующем карантине и просто приветствовали людей, желая им счастья и радости.

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Автор: Виктория Гордиенко