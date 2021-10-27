Бывшие работники семьи директора Facebook подвергались оскорблениям и регулярно перерабатывали без оплаты.

Двое бывших работников семьи основателя и директора компании Facebook Марка Цукерберга подали на него и его жену в суд из-за дискриминации, сексуальных домогательств и невыплаты зарплаты.

Об этом сообщает Bussiness Insider.

Истцы Миа Кинг и неназванный мужчина, выступающий под именем Джон Доу, обратились в Верховный суд округа Сан-Франциско еще в прошлом месяце.

Кинг - темнокожая представительница ЛГБТ-сообщества. С мая 2018 года по февраль 2019 года она работала в компании Limitless Specialty Services LLC, предоставлявшей услуги безопасности для Цукерберга и его жены Присциллы Чан.

Женщина утверждает, что за время работы она многократно подвергалась оскорблениям со стороны коллег - ее называли "гетто", "с*кой" и "п*здой", а также делали неуместные замечания касательно ее груди. Кроме того, ее принуждали работать сверхурочно и не оплачивали переработки.

Доу называет себя открытым геем. С января 2017 года по март 2019 года он работал завхозом у Цукерберга и Чан. Мужчина жалуется, что он тоже был вынужден работать более 40 часов в неделю и более 8 часов в сутки (однажды он работал 17 часов), не получая за это должной оплаты.

Истец утверждает, что страдает эпилепсией и такие условия труда усугубили его состояние. Также, по словам Доу, он подвергался сексуальным домогательствам и оскорблениям на почве сексуальной ориентации во время работы.

Читайте такжеВ Facebook нашли миллионы свободных от общих правил VIP-пользователей - Wall Street JournalОфициальный представитель семьи Чан-Цукерберг Бен ЛаБолт, комментируя иск, отметил, что отдельные многонедельные расследования не смогли подтвердить эти обвинения.

"Любая жалоба в наш отдел кадров серьезно изучается, расследуется и рассматривается", - заверил ЛаБолт, добавив, что такие обвинения потерпят неудачу.

Это уже не первый скандал с Марком Цукербергом. Как уже сообщал УНИАН, ранее бывшая работница Facebook Фрэнсис Хоуген обвинила компанию в поощрении "языка ненависти" и назвала ее опасной для подростков.

Автор: Станислав Кожемякин