Генеральные прокуроры штатов могу продать иски против Facebook уже в конце 2020 года.

Федеральные власти США и власти штатов готовятся выдвинуть антимонопольные обвинения против Facebook из-за покупки компанией приложений Instagram и WhatsApp.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Как пишет издание, сделки оставили пользователям мало качественных альтернатив. По словам источников издания, эти обвинения составляют критически важную часть того, что может быть широкомасштабным судебным ударом по Facebook.

Сообщается, что генеральные прокуроры штатов начали расследование в отношении этих сделок Facebook в 2019 году и планируют подать иски в начале декабря 2020 года. Подписать иски планируют около 40 штатов.

Также сообщается, что на финальной стадии находится и расследование Федеральной торговой комиссии США. Отмечается, что комиссия пытается координировать свои действия с лидерами штатов, однако регулятор и штаты могут подать два антимонопольных иска в двух разных местах.

Критика со стороны Сената США

29 октября 2020 года глав Facebook, Google и Twitter раскритиковали в Сенате США. Главы Facebook, Google и Twitter Марк Цукерберг, Сундар Пичаи и Джек Дорси около четырех часов отвечали на вопросы комитета по торговле Сената США.

Предыдущие претензии

28 мая 2020 года основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг раскритиковал Twitter за то, что компания отметила посты президента США Дональда Трампа как "недостоверные".

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Автор: УНИАН