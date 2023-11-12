Книгу нашли в детской спальне, которую террористы использовать как базу.

На базе террористической группировки ХАМАС в Гази нашли арабский перевод "Майн Кампф" Адольфа Гитлера.

Как сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети Х, книгу обнаружили среди личных вещей одного из боевиков. Она содержала аннотации и акценты.

"Никогда снова это сейчас. Силы ЦАХАЛа обнаружили экземпляр печально известной книги Гитлера Mein Kampf, переведенной на арабский язык, в спальне ребенка, которая использовалась как база террористов ХАМАС в Газе", – говорится в сообщении.

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Израильская армия отметила, что ХАМАС поддерживает идеологию Гитлера, ответственного за уничтожение еврейского народа.

Война Израиля против ХАМАС: последние новости

Генерал-лейтенант Армии обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль не устанавливал временных рамок для операции в Секторе Газа.

В ночь на 8 ноября, ЦАХАЛ ликвидировал важного террориста ХАМАС, который отвечал за производство ракет. В Армии обороны Израиля сообщили, что было уничтожено укрытие Мухсина Абу-Зины, который был главой отдела промышленности и вооружения ХАМАС.

Старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев отметил, что после войны с ХАМАС Израиль не планирует оккупировать Газу.

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