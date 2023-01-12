Формально оставаясь союзниками, Москва и Ереван обмениваются обвинениями в адрес друг друга.

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Армению в срыве мирных переговоров по урегулированию Карабахского конфликта. Соответствующий комментарий появился на сайте российского МИДа.

По словам Захаровой, 23 декабря 2022 года в Москве должна была состояться встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, посвященная обсуждению мирного договора. Спикер подчеркнула, что согласие на встречу дали президенты обеих стран.

"Но именно армянское руководство в последний момент отменило приезд Министра иностранных дел Армении А.С.Мирзояна. Это помешало обсудить не только мирный договор, но и другие насущные вопросы армяно-азербайджанской нормализации, включая ситуацию вокруг Лачинского коридора", – заявила Захарова.

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Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

В конце 1980-х годов между армянами и азербайджанцами вспыхнул вооруженный конфликт за контроль над территорией Нагорно-Карабахской автономной области. После распада СССР конфликт вылился в полномасштабную войну, по итогам которой Армения установила фактический контроль над регионом. Международное сообщество, в том числе Украина, считает Нагорный Карабах частью Азербайджана.

В сентябре 2020 года между Арменией и Азербайджаном вспыхнула новая война за контроль над Карабахом, которая продлилась несколько недель и закончилась временным перемирием. Договоренности предусматривали переход под контроль Азербайджана части территорий, ранее оккупированных армянскими силами. Контролировать соблюдение условий перемирия должны были "российские миротворцы".

В 2022 году в карабахском регионе произошло несколько эскалаций боевых действий, в результате которых и Армения, и Азербайджан обвинили Россию в невыполнении своих "миротворческих" обязательств.

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