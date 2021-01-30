Сухогруз буквально переламывается после столкновения с огромной волной.

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент крушения украинского сухогруза Arvin, произошедшего в Черном море у берегов Турции.

Читайте такжеУ берегов Турции нашли тела еще двоих украинцев с затонувшего судна ArvinРолик опубликовал одесский «7 Канал».

Судя по всему, запись снята с командного мостика.

На видео видно, как судно качается на волнах, и после столкновения с одной из них попросту переламывается. Моряки начинают активно вести переговоры.

После перелома на видео звучит приказ «гидрокостюмы», и кто-то спрашивает «тонем?». Также слышно фразу, «Mayday, Mayday (сигнал бедствия). Мое судно переломлено! Мое судно! Mayday! Arvin! Arvin!». После этого звучат нецензурная брань и крики «Тонем!».

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Крушение судна Arvin

17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Бартин затонул сухогруз Arvin.

На его борту находились 10 украинцев и два иностранца.

Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании.

По данным МИД Украины, после крушения спаслись 5 украинцев и один иностранец, их госпитализировали в местную больницу.

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Автор: Катерина Шварц