Риторика страны резко изменилась на фоне митингов, которые провоцирует в центре столицы пророссийская партия "Шор".

Молдова в ближайшее время может присоединиться к экономическому давлению на Россию ЕС в рамках следующего пакета санкций со стороны Европейского союза. Напомним, что 1 марта в ЕС назвали главную цель следующего пакета антироссийских санкций.

О соответствующих намерениях заявил глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, сообщает Newsmaker. По его словам, правительство переоценило свою позицию в отношении России.

"Было решено, что Молдова не будет сразу же присоединяться к определенным ограничительным мерам, включая санкции. Теперь же мы переоцениваем некоторые решения, принятые ранее, и в ближайшее время представим новые", - сказал Попеску.

Министр отметил, что в настоящее время Европейский союз ведет санкционную политику в рамках 38 режимов, используемых в качестве правовой основы для разработки ограничений. Из этой серии инициатив Молдова присоединилась к 21.

По словам дипломата, дальнейшие шаги Кишенева будут приняты с учетом мониторинга приливов и оттоков средств в тех или иных учреждениях, которые являются важными игроками экономики.

"Пока мы анализируем, как Молдова будет реагировать в определенных сферах. В том, что касается санкций, наша позиция абсолютно понятна. Наша степень присоединения к санкциям значительно возрастет", - пообещал он.

Кремль провоцирует Молдову к резкой риторике своими бунтами в Кишиневе

Напомним, что на этой неделе в общественно-политической жизни Молдовы начались волнения из-за действий пророссийской партии "Шор", которая подстрекает местное население на бунт против действующей власти.

Сначала митингующие заявили, что правительство должно им компенсировать коммунальные расходы за этот зимний сезон, но впоследствии уже сами запутались в своих претензиях. Считается, что члены партии "Шор" пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове в пользу лидера РФ Владимира Путина. Во вторник, 28 февраля, центр Кишенева буквально парализовало из-за бунта митингующих. Это спровоцировало опасения относительно возможного вторжения сил РФ на территорию Молдовы.

В этот же день венгерский лоукостер Wizz Air заявил, что закрывает базу в Молдове из-за российской агрессии.

Уже сегодня стало известно, что рейсы в Молдову выполняет только один самолет - A321 YR-ADI. Аэрофлот страны - пуст.

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