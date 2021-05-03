В 2021 году должна поступить лишь незначительная часть грузов.

Американская компания Moderna планирует выделить 500 миллионов доз вакцины от COVID-19 глобальной инициативе COVAX.

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"Компания Moderna Inc. согласилась предоставить 500 миллионов доз вакцины программе, известной как COVAX, для стимулирования глобальных усилий по вакцинации", - говорится в сообщении.

В 2021 году должна поступить лишь незначительная часть грузов.

Отмечается, что COVAX столкнулась с проблемами финансирования, задержками и другими препятствиями по доставке вакцин в страны с низким уровнем дохода.

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Автор: Людмила Жерновская