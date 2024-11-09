В военкоматах утверждают, что участие в войне не освобождает от призыва.

Житель российского города Чита, который участвовал в войне в Украине и вернулся домой после ранения, получил повестку на медицинскую комиссию для призыва на срочную службу в армии. Об этом сообщают СМИ страны-террориста.

Отмечается, что 24-летний читинец поехал в Украину из колонии и воевал в подразделении "Шторм". В декабре 2023 года он получил ранение в бедро.

"Когда бывший заключенный вернулся в Забайкальский край, он получил повестку на прохождение медкомиссии, по результатам которой его могут призвать в армию", - говорится в сообщении.

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Мужчина рассказал, что ему по телефону сообщили о необходимости явиться для уточнения документов воинского учета:

"Я пришел, и мне дали повестку на медкомиссию. По ее результатам отправят на срочную службу. О ранении я, конечно, сказал, но мне ответили, что "на вид я нормальный". После участия в СВО я не хочу служить. Мне также сказали, что если я добровольно не приду, меня доставят принудительно".

В местном военкомате СМИ рассказали, что по российским законам участие в СВО не освобождает от срочной службы.

Российские осужденные на войне в Украине

Как сообщал УНИАН, в России планируют забрать на войну 20 тысяч подсудимых. В частности, на передовую могут отправиться 40% "постояльцев" СИЗО.

Законопроект, позволяющий заключать контракты с Минобороны на стадии суда, Госдума РФ приняла в конце сентября. Депутаты проголосовали за него сразу во втором и третьем чтениях.

Ранее контракт могли заключать только до суда или после, то есть с подследственными или с уже осужденными.

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