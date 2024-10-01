На передовую могут отправиться 40% "постояльцев" СИЗО.

В России хотят отправить на войну против Украины, кроме заключенных, еще и тех, кто пока не получил приговор – вероятно, ряды оккупационной армии пополнят около 20 тысяч подсудимых, которые сейчас находятся в СИЗО.

"Законопроект, позволяющий заключать контракты с Минобороны на стадии суда, Госдума приняла в конце сентября. Депутаты проголосовали за него сразу во втором и третьем чтениях. Раньше контракт могли заключать только до суда или после, то есть с подследственными или с уже осужденными. Теперь этот "пробел" устранен", — пишут "Важные истории".

По данным издания, закон еще не подписан российским лидером Владимиром Путиным, но, по данным нескольких адвокатов, сейчас в СИЗО идет подготовка к тому, чтобы подсудимых "сорвать с цепи" и отправить на войну.

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Соответствующая задача поставлена также перед военнослужащим, которые занимаются вербовкой. По данным источника в Минобороны РФ, подготовка заключается в сборе информации о количестве подсудимых, пригодных к военной службе, и о том, как много среди них желающих отправиться на фронт. Отмечается, что из примерно 60 тыс. подсудимых планируется завербовать 40%.

По словам собеседников "Важных историй", из каждого СИЗО могут забрать на войну порядка 100 подсудимых. В России функционирует 210 следственных изоляторов, это значит, что на войну против Украины могут отправить около 20 тыс. человек. Всего в российских СИЗО в начале 2024 года находилось 106 тыс. россиян, в числе которых не только подсудимые, а и подследственные, обвиняемые и т. д. В целом, в течение года на скамье подсудимых оказываются сотни тысяч граждан РФ, которые проходили по уголовным делам. Например, за 2023 год суды рассмотрели уголовные дела в отношении 769 тыс. человек.

"Для оценки деятельности российских следователей и оперативников появились новые показатели: раньше, если дело в суд не передали, им это шло в минус, сейчас – "взяли" человека, уговорили на контракт — им в плюс, и еще - премии.

В то же время, по словам одного из адвокатов, еще до принятия закона в той же Москве недостатка желающих заключить контракт с Минобороны не было ни в одном из СИЗО.

"По информации адвоката Дмитрия Захватова, в ИК и СИЗО также "вербуют" подписать контракт с Минобороны путем ужесточения условий содержания. Активную кампанию по вербовке Захватов связывает с нежеланием властей объявлять вторую волну мобилизации", — пишет издание.

Вместе с тем, имеется информация о том, что количество заключенных, готовых пойти воевать, уменьшается. Мол, зеки - не бесконечный ресурс. Потому решение об отправке на так называемую "СВО" подсудимых, свидетельствует об уменьшении на передовой притока заключенных. В частности, осужденным по легким статьям, те, кому недолго "сидеть", не очень-то рвутся на фронт.

"В России значительную часть такого контингента уже выгребли, приходится брать потенциальных сидельцев на входе", — говорит источник "Важных историй". Он отмечает, что отправка на войну 40% подсудимых — "это чиновничьи обещания, возможно, с учетом опыта набора подследственных и заключенных".

"Приближает ли это новую волну мобилизации? "Зависит от того, хватит ли у Кремля терпения. Пока что политическое руководство устраивает продвижение войск на 400 метров в сутки и постепенное стачивание украинской армии, но все может измениться", — полагает источник издания.

Преступления российских экс-заключенных

Как сообщал УНИАН, за два с половиной года полномасштабной войны в Украине российские солдаты, вернувшиеся с фронта, в самой РФ убили как минимум 242 человека, еще минимум 227 причинили тяжелые травмы. Большинство этих преступлений совершили бывшие заключенные, завербованные из тюрем и уже вернувшиеся после краткосрочной службы на фронте. Жертвы, в основном, — родственники и знакомые оккупантов, преимущественно - женщины. В числе пострадавших - представители 80 регионов РФ и непризнанной Южной Осетии.

Как выяснила "Верстка", из 125 помилованных и условно освобожденных участников войны, которые снова совершили убийство, 54 ранее имели судимость за аналогичные преступления, а еще 3 — за изнасилования. Самое "распространенное" преступление - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Вернувшиеся участники войны совершили как минимум 220 подобных преступлений, в результате которых 64 человека погибли и еще 158 получили увечья, приведшие, в том числе к инвалидности.

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