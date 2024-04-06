Операторы связи обязаны предоставлять номера военнообязанных.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым разрешил вручать повестки белорусам через SMS-сообщения.

"О необходимости явки в военный комиссариат (обособленное подразделение) по месту жительства, управление Комитета государственной безопасности по области граждане могут быть проинформированы с помощью SMS-сообщений", - говорится в указе опубликованном на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Указывается, что в случае объявления мобилизации и поступления такой повестки, явка будет обязательной.

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"При призыве на военную службу по мобилизации граждане Беларуси также обязаны явиться на мероприятия по призыву, будучи оповещенными с помощью SMS-сообщений", - отмечается в законе.

Кроме того, операторы связи обязаны предоставлять номера военнообязанных (в Беларуси номер мобильного телефона можно получить только по паспорту) на запрос военкомата в течение недели.

Беларусь готовится к войне

Как сообщал УНИАН, недавно Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне.

"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано", - подчеркнул он.

В то же время эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара считает маловероятным то, что белорусский диктатор открыто втянет свою страну в войну.

"Думаю, что этот фюрер "белорусского мира" вряд ли решится на что-то большее, чем провокации. И будет действовать исключительно в координации и по инициативе своего старшего фюрера "русского мира" Путина", - пояснил он.

Майор ВСУ Максим Жорин также успокоил, что не думает, что "завтра будет наступление из Беларуси на Киев".

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