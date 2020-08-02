В Индии гигантский кран упал на рабочих – погибли 11 человек (видео)
10:01, 02 августа 2020Мир
353 0
Инцидент случился во время монтажа крана, в котором принимали участие около 20 рабочих.
Вес крана составлял 70 тонн / скриншот из видео
На судоверфи в индийском штате Андхра-Прадеш опрокинулся гигантский подъемный кран, в результате чего погибли 11 рабочих.
Об этом сообщает Синьхуа.
Читайте такжеВ Индонезии упал строительный кран, 4 человека погибли
Инцидент случился во время монтажа крана, в котором принимали участие около 20 рабочих. Из 11 погибших четверо были сотрудниками судоверфи Hindustan Shipyard, остальные - рабочие подрядной организации.
70-тонный кран был закуплен два года назад, но так и не был введен в эксплуатацию. Власти штата Андхра-Прадеш распорядилась провести расследование причин инцидента.
Как сообщал УНИАН, на жилые дома в Лондоне упал 20-метровый строительный кран.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter