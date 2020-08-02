В Индии гигантский кран упал на рабочих – погибли 11 человек (видео)

Инцидент случился во время монтажа крана, в котором принимали участие около 20 рабочих.

На судоверфи в индийском штате Андхра-Прадеш опрокинулся гигантский подъемный кран, в результате чего погибли 11 рабочих.

Об этом сообщает Синьхуа.

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Инцидент случился во время монтажа крана, в котором принимали участие около 20 рабочих. Из 11 погибших четверо были сотрудниками судоверфи Hindustan Shipyard, остальные - рабочие подрядной организации.

70-тонный кран был закуплен два года назад, но так и не был введен в эксплуатацию. Власти штата Андхра-Прадеш распорядилась провести расследование причин инцидента.

Как сообщал УНИАН, на жилые дома в Лондоне упал 20-метровый строительный кран.

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