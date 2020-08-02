цей матеріал доступний українською

В Индии гигантский кран упал на рабочих – погибли 11 человек (видео)

10:01, 02 августа 2020
Мир
353 0
Вес крана составлял 70 тонн / скриншот из видео

Об этом сообщает Синьхуа.

Читайте такжеВ Индонезии упал строительный кран, 4 человека погибли

Инцидент случился во время монтажа крана, в котором принимали участие около 20 рабочих. Из 11 погибших четверо были сотрудниками судоверфи Hindustan Shipyard, остальные - рабочие подрядной организации.

70-тонный кран был закуплен два года назад, но так и не был введен в эксплуатацию. Власти штата Андхра-Прадеш распорядилась провести расследование причин инцидента.

Как сообщал УНИАН, на жилые дома в Лондоне упал 20-метровый строительный кран.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter