Эксперт убежден, что президент США даже сам не понимает, насколько провальным является план, который он навязывает Украине.

План президента США Дональда Трампа по Украине - это не акт мира, а акт капитуляции. Об этом в колонке для The Telegraph пишет политолог, бывший старший советник по специальным инициативам в Институте стратегии и политики New Lines Джеймс Снелл.

Автор отмечает, что украинцы воспринимают предложенное мирное соглашение США "фактически инструментом капитуляции". План из семи пунктов предусматривает:

потерю Украиной всех территорий, ныне контролируемых Россией, за исключением двух малых участков;

отказ от вступления в НАТО;

официальное признание США аннексии Крыма;

отсутствие гарантий безопасности, которые Киев считает критически необходимыми для предотвращения нового российского вторжения.

"По сути, Украина останется с тем, что имеет - и в одиночестве... Президент Дональд Трамп считает, что он может обменять землю на мир. В самых отдаленных высотах теории международных отношений это возможно. Но для этой американской администрации, как это было бы для предыдущей, это маловероятно", - пишет Снелл.

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Администрация Трампа исходит из позиции, что Украина не имеет рычагов, поскольку не несет полной ответственности за собственные закупки и оборону, "поэтому не имеет никаких карт".

Трамп верит в обмен территории на мир. Автор предостерегает:

"Трамп считает, что сможет заставить украинцев торговать землей ради мира. Но если он это сделает, они не получат ни того, ни другого".

Уступки России, которая удерживает 20% территории Украины, означают не только потерю земли, но и людей - пытки, казни, похищения детей. Соглашение не остановит войну, а отложит ее следующую фазу.

В то же время в российских медиа распространяются слухи о перевороте в Киеве - не подтвержденные, но свидетельствующие о попытке дестабилизировать ситуацию.

Сомнение в лояльности армии к подобному соглашению оправдано. Войны, как правило, трудно остановить, потому что они приобретают собственную динамику:

"Элементы в украинской армии, вероятно, не примут соглашение, которое сделает их страну настолько очевидно уязвимой", - пишет Снелл.

Угроза заключается не только в плане, но и в его навязывании. Эксперт пишет, если Трамп хочет избежать нестабильности, он не даст никаких поводов для ведения собственной частной войны тем частям украинской армии, которые не согласятся выполнять любое соглашение.

Снелл подытоживает:

"Трамп дурак. Прежде всего он хочет помочь России. Он не понимает, что то, что он делает, никому не помогает, даже ему самому".

"Мирный план" Трампа

Как писали СМИ, предложенный Трампом план мирного соглашения предусматривает признание российского контроля в Крыму, а также "де-факто признание" российской оккупации почти всех захваченных Россией украинских территорий, а также отмену санкций против РФ.

В то же время для Украины предусмотрено возвращение лишь небольшой части Харьковской области и "надежную гарантию безопасности" без четко определенных деталей.

В то же время издание WSJ заявляло, что Европа готова признать контроль России над Крымом и некоторыми оккупированными территориями Украины в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку.

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