Эксперт объяснил, сможет ли что-то изменить перемирие между Украиной и Россией всего на месяц.

После саммита в Лондоне французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что Британия и Франция предлагают ввести в Украине перемирие на месяц, а Стармер сообщил, что вместе с Украиной они работают над планом прекращения огня. Эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара рассказал в интервью УНИАН, что даст Украине перемирие на месяц, поддержит ли американский президент Дональд Трамп мирный план Стармера и Макрона, а также о том, действительно ли происходит сейчас сближение США и России и что за ним стоит.

Кому и чем выгодно перемирие на месяц, о котором рассказал Макрон? Оно сработает?

По поводу перемирия - я не верю в это, как любой нормальный украинец. Россиянам веры не может быть. Уже десятки перемирий были во время 2014-2022 года. Европейцы говорят о перемирии исключительно для того, чтобы "затянуть" американцев. Потому что без них у европейцев недостаточно сил и средств, недостаточно способности разведки и так далее. Они хотят использовать трамповскую риторику для того, чтобы Америка все же не оставила Европу, а помогала странам Европы сдерживать Путина. А логика американцев следующая: короткое перемирие покажет, что есть доверие. Они установят механизмы контроля, чтобы никто не нарушал его. И потом может идти речь о длинном перемирии и мире.

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И я думаю, что в администрации Трампа собираются использовать короткое или среднее перемирие для того, чтобы снимать санкции с Путина. Они понимают, что у Путина плохие дела, и они хотят его спасти. И надеются на его благодарность, что он отойдет от Китая и будет помогать им на Ближнем Востоке сдерживать Иран и обеспечивать безопасность Израиля. Это напрасные надежды. Но американцы всегда так делают. Такое выражение приписывают Черчиллю: американцы всегда поступают правильно, перепробовав все другие опции. Но здесь мы видим, что есть совершенно другое понимание мира и попытки получить фактически Ялту-2 за наш счет. Поэтому я скептически отношусь к короткому перемирию.

Что может принести месячное перемирие Украине?

Не думаю, что это будет что-то положительное. Во-первых, это не будет означать отмену военного положения. Это будет означать, что наши военные будут на местах. Возможно, будет какая-то ротация или тренировки. То есть это небольшая пауза. Но большие силы мы не будем оттягивать от фронта, особенно от самых сложных участков, поскольку уверен, это прекращение огня будет сорвано россиянами - здесь без сомнения, и потом нас будут обвинять и россияне, и американцы.

И здесь еще очень важный момент. То, что в пятницу произошло в Белом доме. Там обсуждали одежду Зеленского, был ли он грубый... Но все это не важно. Просто конфликт возник немножко раньше, чем должен был возникнуть. Потому что россияне и американцы договорились об алгоритме, как они будут принуждать Украину фактически к капитуляции. А цель - это сближение, перезагрузка отношений между США и Россией. Потому что американцы напрасно надеются оттянуть Россию от Китая.

И прекращение военной помощи не о том, что Трамп заботится об украинцах. Здесь получается так, что он заботится больше о насильниках, убийцах и мародерах, а не об украинцах. А самое главное, это уже третье прекращение помощи. Первое было в 2019 году, когда Трамп пытался заставить Зеленского накопать грязи на Джозефа Байдена и это вылилось в импичмент. Второй раз - это был 2024 год - полгода палата представителей и спикер Майк Джонсон блокировали помощь. И сейчас это в третий раз. То есть это наказание за нежелание Украины повиноваться и идти на капитуляцию. И здесь не Зеленский виноват. И дальше это давление будет усиливаться, поэтому впереди нас ждут очень тяжелые времена.

Тот мирный план, над которым работают Стармер и Макрон вместе с Украиной - о чем он?

По поводу плана британско-европейского - он правильный, об усилении и поддержке Украины. Единственное, что мне не нравится, там в формулировке о сохранении суверенитета и независимости Украины выпала территориальная целостность. А для нас это принципиальная вещь. И второй момент, который бы я хотел в этом документе увидеть - это о 300 млрд евро замороженных российских активов, которые должны пойти на оборону Украины и чтобы мы покупали оружие у европейцев, американцев или еще где-то.

И, конечно, мы должны знать детали о военном присутствии на территории Украины. Конечно, европейцы не имеют в виду, что они будут воевать с нами против россиян. Но, например, очень важно - мы просили с начала войны закрыть наше небо, и они могли бы это сделать системой ПВО с западной территории - из Польши, Румынии или с нашей территории. И они могут это сделать, используя свои ВВС, что было бы очень хорошо и с точки зрения того, чтобы мы не теряли бы ценные жизни украинцев. Кроме того, так мы могли бы использовать наши ресурсы собственно в боевой ситуации ближе к фронту и частично перекрывать этими освобожденными ПВО города, которые ближе к россиянам находятся.

Плюс очень важно, что они написали "не только на земле, но и на море". Потому что Крым и Черное море - это ключевой момент в этой войне. Нам нужно не позволить россиянам вновь перерезать морские линии коммуникаций Украины, чтобы мы торговали с миром. Иначе украинская экономика не вытянет.

Согласится ли Трамп на мирный план Европы, написанный без него, если у него есть свой план - "Отдайте все, что хочет Путин, а дальше поговорим!"?

Здесь персоналии не играют роли. Здесь это не важно. Важны его стратегические цели. В его администрации Марко Рубио прекрасно знает, что происходит и что такое Россия. Но он в том же самом "хоре" (Трампа) обвиняет Украину в нежелании мира. Поддержит ли Трамп план? Теоретически, может поддержать. Потому что его будет просить Кир Стармер и, в принципе, это уже произошло. И когда состоялся разговор министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми с Марко Рубио, был сухой пресс-релиз, что они готовы работать с Британией для того, чтобы приблизить мир в Украине.

Но самый главный момент, что американцы могут дать? От них ожидают логистику, вооружение и определенные гарантии для европейцев, потому что европейцы на территории Украины с оружием, где бы они ни были, они не защищены 5-й статьей Вашингтонского договора. Потому что есть 6-я статья Вашингтонского соглашения, которая четко говорит - что 5-я статья распространяется исключительно на территории стран, которые являются членами НАТО и те, которые есть на время подписания соглашения. Еще есть вопрос ротации. Нужно, условно говоря, не просто 50 тысяч, которые будут выполнять задачи, а по крайней мере 100 тысяч, чтобы была ротация. Такими цифрами европейцы давно не оперируют, и это чрезвычайно сложно. Поэтому им нужна помощь в виде гарантий.

О чем свидетельствует тот факт, что Европа начала писать мирный план? Это о контексте стратегических изменений, которые происходят в мире, и Европа наконец становится субъектной, начиная выполнять просьбы Трампа решать свои проблемы?

Это прозрение, но очень медленное. Думаю, европейцы начнут адекватно действовать и мыслить, только когда первая российская ракета упадет на какой-то европейский город. Но других европейцев у нас нет. И они понимают, что Америка покидает Украину. Они еще надеются, что не до конца или медленно Америка будет покидать Европу. Потому что там еще вопрос большой с точки зрения гарантий безопасности самим европейцам. Трамп собирается сокращать ядерное вооружение, не консультируясь со своими европейскими партнерами. А это будет большой удар по безопасности Европы.

Второе - Трамп будет убирать силы и средства из центральной и восточной Европы. Это был очень важный фактор, это демонстрация флага. Потому что если россияне нападут на какую-то балтийскую страну или Францию, это не будет означать, что Трамп будет поддерживать Европу и начнет воевать против РФ. Но пока там есть американские военные, такой небольшой шанс остается. И европейцы понимают, если Украина проиграет и будет несправедливый мир, это будет означать поощрение Путина идти дальше.

Предлагая свой мирный план, Европа ищет себе место за столом переговоров?

Конечно, Европа должна быть за столом переговоров. Хотя я не представляю себе этот стол переговоров в ближайшее время, я бы не хотел видеть там Китай, Индию, Бразилию, так называемый Глобальный Юг. Потому что они являются фактическими союзниками России, и их интересы не совпадают с украинскими и европейскими. А вот европейцев я бы хотел видеть. И учитывая, что Трамп просто не переносит европейские структуры, то было бы правильно европейцам создать должность спецпредставителя по Украине и назначить человека, который является дружелюбным к Трампу.

После того, как мы увидели то, что увидели в Овальном кабинете, можем ли мы говорить о заключении американо-российского союза и какие опасности он представляет для народа Украины и руководства государства непосредственно?

Сближение это будет. Оно будет медленное. Потому что они должны показывать, знаете, как "брачные танцы", друг другу определенные вещи. И вот резолюция Генассамблеи в Совете Безопасности - это был "брачный танец" Трампа перед Путиным: "видишь, ты уже не преступник, мы не призываем к всеобъемлющему, справедливому устойчивому и длительному миру, а просто к какому-то миру" и т.д. Поэтому это будет происходить. Но вряд ли они будут подписывать какое-то большое соглашение с секретными приложениями о разделе Украины. Хотя по факту это происходит. То есть мы переживаем заговор против нас, против Европы.

справка Александр Хара Дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара - дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий. В течение 2008-2011 годов был заместителем руководителя департамента внешнеполитических аспектов национальной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. Позже, с 2014 по 2019 год - директор департамента многостороннего международного сотрудничества аналитического центра «Майдан иностранных дел». Также с 2015 года - заместитель председателя правления «Института стратегических черноморских исследований». С 2020-го - советник министра обороны Украины. С января 2021-го - эксперт Центра оборонных стратегий.

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