Сейчас шансы на прорыв в переговорах выглядят незначительными.

Госсекретарь США Марко Рубио опасается, что Украина может вернуться к более жестким позициям в переговорах, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

"Рубио отменил свою поездку в Лондон, а встреча, в которой также должны были принять участие министры иностранных дел Великобритании, Украины, Франции и Германии, была отложена. По словам европейского чиновника, Рубио выразил опасение, что Украина может вернуться к прежним жестким позициям, что сделает невозможным любой прорыв на переговорах", - пишет издание.

Отмечается, что большинство европейских министров иностранных дел отказались от участия в встрече, и теперь шансы на прорыв выглядят незначительными.

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Это произошло, несмотря на предупреждения президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс в заключении соглашения. В воскресенье Трамп заявил, что надеется, что Москва и Киев заключат соглашение на этой неделе, чтобы положить конец трехлетнему конфликту. В то же время мало кто из дипломатов считал это реалистичным, учитывая значительные прблемы, которые еще нужно решить.

Мирные переговоры по Украине

Как писал УНИАН, США представили "мирный план" по завершению войны в Украине, который включает признание США Крыма как части России и неофициальное признание российского контроля почти над всеми территориями, оккупированными после вторжения в 2022 году. Белый дом ожидал ответа Украины на это предложение на встрече в Лондоне, но ее отменили.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США выйдут из переговорного процесса по прекращению войны в Украине как посредники, если не получат положительного ответа на свои мирные инициативы от Украины и России.

Вэнс также заявил, что Украина и Россия "собираются провести новые границы конфликта". Это будет означать, что и Украина, и Россия должны будут отказаться от некоторых территорий, которые каждая из сторон сейчас контролирует.

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