Дмитрий Кулеба напомнил, что Украина 8 лет вела переговоры о мире с РФ, которые закончились полномасштабным вторжением.

Немедленных переговоров с Кремлем о мире требуют не только откровенные сторонники Москвы, но и просто наивные люди, которые не понимают Россию и Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Guardian.

По словам дипломата, с 2014 года и до полномасштабного вторжения в 2022 году Украина провела "200 раундов переговоров" с Кремлем.

Кулеба отмечает, что среди тех людей, которые сегодня призывают к мирным переговорам с РФ, действительно есть такие, кто "играет за Путина". Но не все. По мнению дипломата, некоторые поддерживают идею переговоров из-за наивности. Вместе с тем Кулеба выделяет в отдельную категорию тех, кто "не понимает ни России", ни ее президента. Эти люди ошибочно убеждены, что переговоры нужно вести даже с дьяволом.

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По мнению Кулебы, Путин согласится принять участие в действительно содержательных переговорах только тогда, когда его военная позиция будет "близка к краху". Чтобы дойти до этого момента, Украине следует придерживаться двойной стратегии: "успех на поле боя" и коалиция стран, которая поддержит "формулу мира" Зеленского.

Призывы к переговорам с Путиным

Как писал УНИАН, в марте вспыхнул громкий скандал после того, как Папа Римский заявил в интервью журналистам, что Украине пора "выбросить белый флаг" и начать переговоры с РФ. По его словам, сторона, которая проигрывает, должна "иметь мужество" согласиться на переговоры.

Неоднократно призывал к мирным переговорам с агрессором действующий премьер-министр Словакии Роберт Фицо. При этом он не скрывает своих симпатий к российскому диктатору Владимиру Путину.

На мирных переговорах настаивает и Дональд Трамп. Об этом рассказывают люди из его окружения, ранее он и сам делал заявления такого содержания.

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