Словацкий министр намекнул, что ему безразлично, где будет проходить российско-украинская граница.

Ситуация в войне России против Украины сейчас "заморожена", поэтому пришло время начать мирные переговоры. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр обороны Словакии Роберт Калиняк в эфире словацкого телевидения, пишет Trend.

По его мнению, война в Украине не имеет военного решения. "Как бы ни закончился конфликт, Украина всегда будет иметь границу с Россией. Она никуда не исчезнет. Мирные усилия - это то, что им больше всего нужно", – убежден Калиняк.

По его словам, сейчас ситуация на фронте заморожена, поэтому нужно начинать говорить о мирных переговорах. К этому должны быть привлечены лидеры Евросоюза и США, убежден министр.

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Война в Украине: позиция Словакии

Как писал УНИАН, новое правительство Словакии отказалось продолжать политику своих предшественников, которые активно поддерживали Украину поставками оружия. Впрочем власть разрешила оборонным предприятиям продолжать выполнение контрактов, подписанных с Украиной.

Также Словакия поддержала выделение Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи из бюджета ЕС. Именно эту помощь блокирует венгерское правительство Виктора Орбана.

Вместе с тем Словакия отказалась осудить поставки ракет из Северной Кореи в Россию. Соответствующую декларацию подписали все страны ЕС (за исключением Словакии и Венгрии), а также ряд других стран Европы и мира.

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