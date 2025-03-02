По словам эксперта, американцы заранее договорились с россиянами.

США и РФ пытаются поделить мир, а формат "Ялты-2" уже состоялся. Об этом в эфире проекта "Мосейчук Podcast" заявил соучредитель аналитической платформы "Михайловский клуб" Владислав Оленченко.

Такие выводы у него появились по результатам встреч в Вашингтоне и Лондоне.

"Мы находимся в ситуации смертельной опасности... По многим признакам, Ялта-2 уже состоялась. Ялта-2 о которой говорил Путин, который требовал ее, стуча кулаком говорил еще перед вторжением - убирайтесь на границы 97-го года. Мол, хотим сесть с Америкой, Ялта-2. Вот эта история состоялась. Единственное отличие от первой Ялты - эта история состоялась без Европы. В частности, без Великобритании", - убежден эксперт.

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Аналитик добавляет, что американцы заранее договорились с россиянами, что и стало очевидным в пятницу.

"Решения давно все приняты. Но те, кто имеют глаза - увидели, на что среагировали Трамп с Вэнсом. Они начали истерить и закрывать рот Зеленскому, когда он начал говорить о гарантиях безопасности", - рассуждает Владислав Оленченко.

Планы Трампа по окончанию войны в Украине

Ранее издание Foreign Affairs написало, что план президента США Дональда Трампа изначально шел по следам "Минска", поэтому сейчас нужно рассмотреть другой вариант. По словам украинских аналитиков Татьяны Киселевой и Юны Потемкиной, новое перемирие не должно повторить старых ошибок.

В то же время политтехнолог Алексей Голобуцкий ответил, почему переговоры между Зеленским и Трампом не являются "катастрофой". Он отметил, что президент США не является решением нашей проблемы, поэтому все, что он сейчас делает, было прогнозируемо.

"Конечно, эта ситуация ненормальная и она могла закончиться тем, что Трамп триумфально сказал бы, что надо выходить из Запорожской и Херсонской областей, надо нейтральный статус, надо делать русский вторым государственным языком, возвращать русскую православную церковь и "это замечательная победа", главное, что не стреляют", - отметил эксперт.

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