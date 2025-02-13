Итог переговоров должен исключить попытку захвата Украины Россией в будущем, считает генсек НАТО.

Мирное соглашение, которого добивается президент США Дональд Трамп с российским диктатором Владимиром Путиным, должно исключить попытку захвата Украины Россией в будущем. Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал на брифинге перед началом заседания министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе.

"Мы все хотим мира в Украине скорее раньше, чем позже. Мы все хотим, чтобы Украина была в как можно лучшей позиции, и когда те переговоры начнутся, чтобы убедиться, чтобы они были проведены успешно", - подчеркнул Рютте.

При этом генеральный секретарь Альянса обратил внимание на вчерашние слова нового министра обороны США Пита Гегсета.

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"Крайне важно, чтобы результаты тех переговоров были долговременными", - подчеркнул Рютте.

Он добавил, что итог переговоров не должен быть "Минском-3".

"Этого не может снова повториться. Мы не можем снова позволить Путину делать попытки захватывать квадратные километры в Украине в будущем", - подчеркнул Рютте.

Также у генсека спросили, не считает ли он, что вчерашняя риторика Гегсета была определенным образом вредной для НАТО. Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что "мы альянс демократий, нам нужны дебаты".

Он повторил, в Альянсе хотят, чтобы для Украины был установлен долговременный мир, и надо помочь Украине быть в наилучшей возможной позиции для переговоров. В то же время европейцы должны коллективно нарастить расходы на оборону и на промышленное производство.

Также у Рютте спросили, в каком направлении теперь движется Альянс.

"Этот альянс является семьей... Мы должны убедиться, что мы имеем наилучшие возможные средства сдерживания для борьбы с любым противником в будущем, но это означает, что мы должны добиться хорошего соглашения для Украины. Мы должны нарастить расходы на оборону, нарастить промышленное производство", - сказал Рютте.

Кроме того, он прокомментировал утверждение, что разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным без Украины для многих выглядит как начало предательства Украины.

"Вчера мы видели заявления из Вашингтона, в том числе, вы забыли упомянуть о его длинном телефонном разговоре с президентом Зеленским (Владимир Зеленский - президент Украины, - ред.). Поэтому мы увидим, как это будет развиваться отныне шаг за шагом", - сказал Рютте.

Переговоры Трампа и Путина по Украине

Как сообщал УНИАН, с приходом на пост президента США Дональда Трампа Вашингтон фактически остановил помощь Украине, которая уже третий год противостоит полномасштабному вторжению РФ. Теперь Трамп объявил о немедленных переговорах с диктатором Путиным и сказал президенту Украины Зеленскому оставить надежду на возвращение всех захваченных Россией земель.

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