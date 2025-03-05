Хили также призовет американцев возобновить приостановленную военную помощь Украине.

Министр обороны Великобритании Джон Хили отправится в среду в Вашингтон, чтобы встретиться со своим американским коллегой Питом Хегсетом, чтобы обсудить "параметры" европейского плана мира в Украине, сообщают люди, осведомленные о планах. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что соглашение включает в себя соглашение о поставках полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом, о готовности подписать которое президент Украины Владимир Зеленский дал понять во вторник - то, что Великобритания и Франция рассматривают как первый этап плана, который они надеются продать президенту США Дональду Трампу.

Зеленский также одобрил французский план того, что британские чиновники называют "поэтапными" усилиями по прекращению войны - начиная с перемирия для прекращения морских и воздушных атак - что в конечном итоге приведет к развертыванию европейских войск для обеспечения полного прекращения огня.

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Хили попытается убедить Хегсета, что США необходимо будет предоставить военную "поддержку" европейским силам, если они хотят сдержать дальнейшую российскую агрессию - то, что Трамп до сих пор отказывался делать.

"Это работа в процессе", - признал один британский чиновник со сдержанностью. Хили также призовет американцев возобновить приостановленную военную помощь Украине в рамках усилий по обеспечению того, чтобы Зеленский находился в "самой сильной позиции" на мирных переговорах с Москвой.

Важно, что предложение о прекращении огня, составленное в Лондоне, Париже и Киеве, станет центральным элементом обсуждений между Хили и Хегсетом, которые также будут включать необходимость укрепления связей между партнерами по НАТО после нескольких напряженных дней для альянса.

В преддверии визита Хили британские официальные лица подтвердили, что, хотя окончательные детали плана еще не согласованы, "параметры уже определены". Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что официально представят план Трампу.

Британские министры в частном порядке выразили облегчение из-за того, что обращение Трампа к Конгрессу во вторник было более примирительным по отношению к Украине, чем предсказывали некоторые официальные лица.

Европеские Мирные инициативы по Украине

Ранее президент США заявил, что получил "важное письмо" от Зеленского, сигнализирующее о его готовности вести переговоры о мирном соглашении с Москвой и подписать соглашение о минералах с США. Это произошло после ожесточенного спора между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете на прошлой неделе.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми провел телефонный разговор со своими коллегами из группы "Веймар+", которая была создана в прошлом месяце в ответ на изменение политики США в отношении войны на Украине и в которую входят Франция, Германия, Польша, Испания, Италия и ЕС, а также Великобритания.

Франция опровергла предыдущие предположения о том, что Эммануэль Макрон планирует посетить Вашингтон уже на следующей неделе вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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