Сейчас не планируется ни одной такой поездки в Вашингтон, отметили в Елисейском дворце.

Франция опровергла предыдущие предположения о том, что Эммануэль Макрон планирует посетить Вашингтон уже на следующей неделе вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Sky News.

В Елисейском дворце опровергли такую информацию, подчеркнув, что "на данном этапе" не планируется никакой новой поездки в Вашингтон.

"Официальный представитель премьер-министра Великобритании также сообщил, что французское правительство уточнило, что совместная поездка в Вашингтон не планируется", - добавили в Sky News.

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Визит лидеров стран в США - что известно

Ранее издание Daily Mail сообщало, что Зеленский, Макрон и Стармер могут вернуться в США, чтобы показать президенту Дональду Трампу единый план окончания войны в Украине. Однако тогда такая информация была не подтверждена.

Позже пресс-секретарь французского правительства Софи Примас заявила, что Зеленский, Макрон и Стармер могут вскоре посетить Вашингтон. Тогда она не уточнила дату этой поездки, однако отметила, что этот визит может состояться "в ближайшей перспективе".

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