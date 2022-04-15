Словацкий министр констатировал "новую мировую реальность".

Министр обороны Словакии Ярослав Надь из-за российского вторжения в Украину называет свою страну "прифронтовой", а Путина сравнивает с Адольфом Гитлером.

Об этом он сказал в комментарии The New York Times.

По его словам, ранее, до вторжения, для его страны было немыслимо отправлять через восточную границу большое количество даже самого простого оружия, не говоря уже о старом, советском, но мощном.

"Но это новая мировая реальность. Мы прифронтовое государство. У нас война на границе и более 330 тысяч украинцев приезжают в нашу страну. Сейчас парадигма совершенно другая", - признался он.

Путин, по словам министра, "равный Гитлеру" и должен быть остановлен в Украине, прежде чем сможет двигаться дальше, на Запад.

"Украина буквально борется за наше будущее", - констатировал он.

Ранее сообщалось, что Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. Кроме того, в правительстве Словакии подтвердили данные о переговорах между Братиславой и Киевом о продаже самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.