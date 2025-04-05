Бессент заявил, что Зеленский "застрял в своей роли".

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "застрял" в своей героической роли и не получает хороших советов из-за несовершенства его советников. Об этом он сказал во время интервью пропагандистскому журналисту Такеру Карлсону.

"Он был артистом, водевилистом. Он был обычным человеком, попавшим в сложное время, поднялся на ноги, проявил героизм и, мне кажется, застрял", - сказал он.

Бессент также раскритиковал советников президента, заявив, что они не дают ему хороших советов.

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"Я считаю, что некоторые правительственные чиновники вокруг него и в правительстве очень хороши. Но я думаю, что некоторые люди рядом с ним не дают ему лучших советов, что его советники не идеальны", - заявил министр.

В то же время, говоря о соглашении о полезных ископаемых в Украине, он вновь подчеркнул, что это не попытка повесить долг на Украину, а "экономическое партнерство", выгодное для обеих стран.

"США не получат денег из него, если Украина не получит денег", -отметил Бессент.

При этом он сказал, что недовольными этим соглашением могут быть люди, которые "запускают руку в кормушку".

"Потому что мы будем контролировать поток денег. В этом причина проблем", - объяснил он.

Скотт Бессент - заявления

Бессент также обвинил Зеленского в срыве подписания соглашения о недрах, заявив, что он "разрушил то, что должно было быть самым легким делом в мире".

Бессент рассказал, что соглашение о недрах является "частью мирного плана" президента США Дональда Трампа, и это соглашение "сделает несколько вещей".

"Во-первых, это сделает США и Украину партнерами, свяжет нас ближе. Второе - это будет сигналом российскому руководству, что США не бросают Украину. В-третьих, это покажет американскому народу, что мы имеем экономическую заинтересованность и что мы не просто предоставляли эти огромные гранты. И это может быть долгосрочное партнерство", - подчеркнул он.

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